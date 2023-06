Henry Cavill diz adeus a The Witcher e está pronto para a nova trilogia de espiões

O último trimestre de 2022 foi um pesadelo para o ator Henry Cavill, que, após ter grandes personagens, ficou sem nada em menos de dois meses. Tudo começou quando os novos diretores da DC disseram que ele não seria mais o Superman, depois disso o ator se recusou a continuar com “The Witcher” devido a diferenças com a Netflix.

No entanto, quando se tem talento portas se fecham, mas outras se abrem de par em par, e é por isso que agora Henry terá oportunidade em outros projetos.

Na noite de domingo, 18 de junho, Henry Cavill se despediu entre lágrimas de Geralt de Rivia, seu personagem na série The Witcher transmitida pela Netflix. A despedida veio na terceira temporada com o adeus do ator, que deu uma declaração emocionante durante o Tudum da Netflix no Brasil.

“Na verdade, só quero falar sobre meus colegas de elenco, pois mais uma vez foi um prazer e um honra trabalhar com vocês. Vocês trazem tantos detalhes a esses personagens, que muitas vezes correm o risco de serem simplificados demais, e o que vocês fizeram com eles exigiu trabalho, cuidado e esforço. E acreditem, trabalhar com vocês foi uma grande satisfação. Então, só quero dizer que vou sentir falta de vocês”, disse o ator de 40 anos.

Um novo caminho para Henry

Mas as lágrimas de Henry serão trocadas por grandes aplausos quando ele retornar às telonas no dia 2 de fevereiro de 2024 como um sexy espião no thriller “Argylle”, de Matthew Vaughn, que chegará aos cinemas pela Universal Pictures, para depois ser transmitido pela Apple TV +.

“Argylle” é baseado no livro homônimo de Ellie Conway e trata do espião Argylle, que, por questões do destino, sofre de amnésia e é enganado, fazendo-o acreditar que é um escritor. O elenco é composto por Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell e Samuel L. Jackson, sendo que este último tentará expor “a corrupção dentro da rede clandestina de espiões”. No filme em questão, Dua Lipa fará sua estreia como atriz.

O filme será o primeiro de pelo menos três da franquia e será ambientado nos Estados Unidos, Londres e vários outros locais do mundo. Seu diretor, Matthew Vaughn, comentou à AP: “Quando li este primeiro rascunho do manuscrito, senti que era a franquia de espiões mais incrível e original desde os livros de Ian Fleming dos anos 50. Isso vai reinventar o gênero de espionagem”.