‘Falta de Deus’: Regis Danese fala sobre depressão e revolta fãs de Patrícia Poeta

Regis Danese foi o convidado do Encontro desta quarta-feira (21) e logo no começo causou um tumulto nas redes sociais. Ao conversar com Patrícia Poeta, o músico falou sobre depressão e acabou irritando quem acompanhava o matinal da TV Globo ao vivo.

No Twitter, anônimos ameaçaram deixar de assistir o programa por causa do convidado: “Mudei do Encontro porque, sinceramente, não tenho estômago. Estou assistindo o Edu Guedes, que vale mais a pena do que esse papo”, escreveu uma pessoa.

Um segundo foi bem crítico ao ouvir o cantor dizendo que depressão é “falta de Deus”. Na rede social, ele disse que detesta “esse discurso de que depressão e problemas ligados à saúde mental são falta de Deus” ou, então, “ausência de alguma religião”. Por fim, o internauta disse que a fala do famoso “abre espaço para deixar as pessoas piores”.

LEIA TAMBÉM: ‘Pedi um tempo’: Lexa revela aos fãs o motivo de perdoar as mancadas do funkeiro

Mesmo com o andamento do Encontro, os fãs não perdoaram e criticaram bravamente Regis Danese, que virou um dos assuntos mais comentados na web: “Que fala péssima sobre as pessoas com depressão, como se não houvesse líderes religiosos com depressão”.

Segundo dia seguido q a atração musical do #Encontro é um minion pic.twitter.com/A9iVC1igrW — Julia Mantovani 🍀 (@ju_jumantovani) June 21, 2023

Um outro destacou que o convidado de Patrícia Poeta foi irresponsável ao dizer que a cura da doença é feita com religião.

Além disso, quem acompanhou o Encontro com Patrícia Poeta não gostou da ideia do programa levar toda semana um cantor gospel ao palco: “Agora toda semana o programa vai ficar chamando cantor gospel? Nem a Record, que é evangélica, faz isso... para que tá feio Globo”. Outro comentário que dominou a web foi que algum dia “o Encontro terá um culto”.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Este será o final surpreendente de Lili e doutor Paulo