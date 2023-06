Ella surpreende os fãs ao publicar foto de biquíni após processo de feminização

A cantora Ella voltou a surpreender os fãs ao mostrar o processo de recuperação de alguns procedimentos de feminização. Aos 25 anos a cantora, que se tornou conhecida como Jotta A, publicou uma foto de biquíni onde mostra detalhes de sua transição de gênero.

Conforme publicado pelo EXTRA, a cantora passou por uma cirurgia de feminização em março, onde alterou traços faciais e colocou implantes de silicone nos seios. Desde então, ela se dedica a produção de seu novo projeto musical, que sai completamente do gospel para uma música que aborda temas sensuais e conectados a comunidade LGBTQIA+.

Na publicação, feita em suas redes sociais, Ella posa em frente a um espelho usando um biquíni preto que evidencia suas curvas.

A cantora Ella posa de biquíni e surpreende seus seguidores. (Reprodução / Instagram)

Recentemente, ela lançou o videoclipe de seu novo projeto, “Pesadona”, e chegou a comemorar o lançamento em uma live de divulgação junto aos seus seguidores.

Transição de gênero

O processo de transição de gênero feito por Ella teve início há dois anos e recentemente, em fevereiro deste ano, conquistou mais uma importante etapa: ela realizou a alteração de seu nome no civil, passando a se chamar Ella Viana de Holanda.

Os procedimentos cirúrgicos de feminização vieram um mês após essa conquista, e incluíram mudanças no contorno dos ossos, recontorno da testa e intervenções no nariz. Na ocasião, a cantora também aproveitou para colocar próteses de silicone nos seios.

Ella, que ficou conhecida ao vencer uma competição de calouros no “Programa do Raul Gil”, se tornou famosa no meio gospel onde chegou a ser indicada ao Grammy Latino pelo disco “Geração Jesus”.

Em abril de 2022, a cantora se assumiu publicamente uma mulher trans: “Recomeçar não é fácil, mas estou feliz por estar vivenciando todo esse processo. Feliz em ter tantas pessoas que me apoiam e acreditam tem mim nessa nova etapa”.