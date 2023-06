Climão? Giovanna Ewbank relembra romance entre Bruno Gagliasso e Cléo Pires: “Você já namorou o Bruno, né?”

Cleo Pires foi a convidada do ‘Quem Pode, Pod’ da última terça-feira (20) e um dos assuntos da conversa foi Bruno Gagliasso.

O galã, que hoje em dia é casado com Giovanna Ewbank, uma das apresentadoras do programa, já se relacionou com algumas atrizes famosas, incluindo Cleo Pires e Fernanda Paes Leme, outra apresentadora do podcast.

Durante o bate-papo, Ewbank revelou que, por muito tempo, sentia ‘algo ruim’ com um presente dado por Cleo ao seu marido na época que estavam juntos.

“Você já namorou o Bruno, né? O Bruno deu um cachorrinho para ela!” disse Giovanna, aos risos. “Não namorei, a gente ficou”, respondeu Cleo, que aproveitou para explicar a situação.

“Eu não queria um cachorro! Eu queria um cachorro preto, micro, Lulu da Pomerânia. Ele me deu um branco, médio! Eu não queria que ninguém me desse um cachorro, mas você conhece seu marido, impulsivo, apaixonado.”

A esposa de Gagliasso também comentou sobre o presente de Cleo para Bruno, mas disse que antes não gostava do item.

“Eu uso a mala até hoje! É linda. Inclusive, eu tive ódio dessa mala por anos, hoje em dia, eu olho e penso: ‘Ah, vamos lá, Cleo”, disse a apresentadora, que completou dizendo que melhorou com o tempo. “Hoje em dia, a gente ri. Hoje, eu tenho mais segurança. Eu era muito insegura.”

Quarta celebração de casamento

Cleo é casada com o empresário Leandro Dlucca há aproximadamente dois anos, porém, gosta de festa, e por este motivo que está organizando uma quarta celebração de casamento.

“Eu me casei em julho de 2021, estávamos saindo da pandemia. Casamos emPassa Quatro, em um cartório vazio, só o pai dele, a mãe dele, devia ter oito pessoas no casamento. Depois, meus pais fizeram uma comemoração para mim no Rio. Minha mãe, meu pai e Orlando. Depois, fizemos nosso casamento no candomblé. Esse ano, vamos fazer em Goiânia para a minha família de lá e só de família tem 60 pessoas!”, contou.

