‘Vem tomar Todynho’: Além da Globo, Jojo comanda ‘pegação’ em novo reality show

Com namorado novo e uma vida agitada, Jojo Todynho segue ganhando espaço na Televisão. Além do Caldeirão, na TV Globo, e de seu talk show no Multishow, a famosa agora é a apresentadora do Rio Shore, que chegou em sua terceira temporada, na última quinta-feira (15).

“O seu chefe não mete essa: ‘nem p*ta, nem santa, apenas Jordana”, diz a famosa ao se apresentar aos participantes do reality show de pegação, que é produzido pela Paramount.

No vídeo, postado em seu Instagram, Jojo aparece ainda cantando “então, vem tomar Todynho, que eu tô muito quente”. Depois, ela afirma que o chefe não está para o game, por não ser ela mesma.

O elenco é composto por Cristal Felix, Guilherme Evaristo, Mississipi, Mary Valim, Matheus Novinho e Rick Salusse, que já passaram pelo reality show, e Helena Steigner, Japa, Leo Carvalho, Matheus Miranda, Thiago Hippólito e Triz Valença, que são os seis novos participantes do Rio Shore.

Jojo Todynho mostra detalhes da casa em reforma

Além da academia, da faculdade e das gravações na TV Globo, Jojo Todynho também tem passado o tempo preocupada com a reforma de sua mansão, no Rio de Janeiro e, nesta segunda-feira (19), a famosa mostrou os bastidores nas redes sociais.

Pelos Stories, a dona do hit “Que Tiro Foi Esse” comparou a obra com uma música de Ivete Sangalo: “A minha casa está igual à música da Ivete, ‘poeira, poeira’. Mas está entrando no ritmo”, afirmou a famosa, que deixou à mostra um quadro com a imagem de um leão e um espelho com o Salmo 91.

Mas, o vídeo curto foi apenas um spoiler de tudo que está acontecendo na casa de Jojo Todynho, já que depois ela seguiu para os seus compromissos profissionais e apareceu na TV Globo para mais um dia de gravação, provavelmente para o Caldeirão, apresentado por Marcos Mion.

