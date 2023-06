Vai na Fé: Acusado de dois crimes, Theo consegue fazer Lumiar de boba; entenda

Em Vai na Fé, Theo (Emílio Dantas) será levado à Justiça para responder uma acusação de estupro de vulnerável, mas para Lumiar (Carolina Dieckmann) o empresário está sendo vítima de uma perseguição, sem sentido, de Ben (Samuel de Assis), que era seu melhor amigo.

Para a advogada da novela da TV Globo, o empresário sairá ileso de todos os crimes que foi denunciado, afinal, mesmo com provas em mãos e testemunhas, tudo não passa de um plano de seu ex-marido e de Sol (Sheron Menezzes), casal protagonista do folhetim, que vem dando bons índices de audiência para o canal.

A Sol afrontando, diva!!!! E a Clara chegando pra depor contra o Theo. Que delícia de capítulo! #VaiNaFe pic.twitter.com/mpp5y7P7Y1 — bru secco (@worldsecco) June 19, 2023

Em cenas futuras, Lumiar não acredita que Theo é um criminoso e acredita defendê-lo no tribunal de Vai na Fé, mesmo depois de receber algumas provas do crime gravíssimo que o empresário está sendo acusado, como uma carta-denúncia, onde os fatos são apresentados por Ben.

Para Lumiar, o documento faz parte do plano cruel de Sol, que, no passado, também foi vítima de Theo. Na cena, ela se mostra decidida a defender o vilão da novela da TV Globo e ignora todas as provas que surgem contra Theo, deixando o ex-marido e protagonista da trama revoltado.

Chamada do capítulo de amanhã com Sol explicando pra Duda sobre a investigação 🥹 #VaiNaFe pic.twitter.com/JqYEjgcjU9 — bru secco (@worldsecco) June 20, 2023

Na novela, Theo ainda será acusado de contrabando pela Receita Federal, deixando a advogada com o pé atrás, mas ele consegue convencê-la de que tudo não passa de uma armação.

Lumiar será a maior defensora de Theo em Vai na Fé

Ao longo dos próximos capítulos da novela das sete horas, a personagem de Carolina Dieckmann vao bater de frente com Janaína (Tulanih), que resolveu denunciar Theo, que acaba sendo acusado de estupro de vunerável e vai parar na delegacia.

Em uma cena, Lumiar presencia o depoimento da vítima do crápula e, mesmo ficando abalada com o forte relato, ela decide manter sua posição de que Theo não foi o responsável pelo crime. Na novela, a advogada tenta desqualificar a denúncia e as falas de todas as testemunhas.

sabe a parte boa? quando a lumiar finalmente abrir os olhos, ela vai se juntar com os outros e vai ser lindo o mutirão contra o theo 🫂 — geo. vai na fé 📺 (@jovanatuita) June 20, 2023

Tudo fica pior durante o depoimento de Sol. Na cena de Vai na Fé, Lumiar não demonstra nenhuma compaixão e ainda coloca Lui (José Loreto) na jogada.

