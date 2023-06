Tom Holland abre o jogo e fala sobre sua relação com Zendaya destacando imperfeições

Zendaya e Tom Holland são um dos casais mais famosos do mundo do entretenimento, com grande destaque, mas com uma relação como qualquer outra.

O casal se aproximou em 2016, quando os dois começaram a gravar o filme Homem-Aranha, mas começaram a namorar tempo depois.

Nos últimos anos, eles foram vistos juntos em passeios, viagens e restaurantes, mas preferem ser discretos.

Recentemente, o ator falou sobre o relacionamento em uma entrevista e disse que são muito protetores, razão pela qual não publicam muitas fotos ou vídeos juntos nas redes.

“Em nossa relação somos incrivelmente protetores e queremos mantê-la tão sagrada quanto possível”, disse Tom Holland.

Tom Holland deixa claro o que “detesta” em Zendaya

Nem tudo é perfeito, e o ator deixou isso claro, mostrando que o casal tem uma relação real, imperfeita e divertida.

Tom disse em uma entrevista que Zendaya lhe envia muitos memes no Instagram e é muito “intensa”, algo que ele não gosta muito.

“Nunca para, ela me manda muitos, é como, não consigo ver tudo porque eu excluo o meu Instagram por muitos dias, eu o baixo para postar alguma coisa e depois verifico minhas mensagens e tenho centenas e centenas de coisas dela, tento ver tudo, mas é intenso”, disse o ator com um sorriso no rosto.

