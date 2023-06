‘Tesouro nacional’: Dira Paes é aclamada pela web e este é o verdadeiro motivo

Nesta terça-feira (20), Dira Paes apareceu como um dos principais assuntos das redes sociais e foi chamada de “tesouro nacional” por muitos internautas. Mas, o verdadeiro motivo para vangloriar a famosa foi mais uma personagem, que foi levada ao ar na noite de segunda-feira (19), na TV Globo.

A atriz chamou a atenção por protagonizar “Pureza”, filme levado ao ar no Tela Quente, desta semana, que narra a história baseada em fatos reais de Dona Pureza, que viaja em busca do filho desaparecido na Amazônia.

Dira Paes é um patrimônio do Brasil 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/h7KQgB5dD8 — filho da Cher (@jonatasramosj) June 20, 2023

No longa, dirigido por Renato Barbieri e lançado em 2022, a personagem de Dira Paes arruma um emprego em uma fazenda e acaba testemunhando o tratamento brutal de trabalhadores rurais escravizados: “Dira Paes precisou apenas ser Dira Paes para fazer de forma brilhante a Pureza, libertadora de trabalhadores escravizados no Brasil”, escreveu um fã da atriz.

Um outro questionou o motivo do filme brasileiro não ir para a lista de indicados ao Oscar: “Porque Pureza não foi escolhido para o Oscar. Iria ganhar, com certeza. Muito lindo e atual, infelizmente,o trabalho escravo, é uma luta contínua. Dira Paes fez um belo papel. Deslumbrante!”.

LEIA TAMBÉM: Abandono e renúncia: Graça busca o perdão de Aninha em Chocolate com Pimenta

Assisti PUREZA contracenado por @DiraPaes Dira Paes uma lenda, chorei muito. Filme excelente 🙌🏼👏🏼💖 pic.twitter.com/UxzqDGBcLS — Lince Negra (@ijoaoneto) June 20, 2023

Dira Paes também foi chamada de “patrimônio do Brasil” e foi elogiada por sua atuação “impecável”. Alguns perfis do Twitter também destacaram que a veterana “consegue dar vida ao personagem de uma forma tal que você esquece a atriz”. Outro elogio dado para a famosa foi que ela “dá uma surra de atuação” em qualquer trabalho que faz: “Essa mulher não é brincadeira não. Tudo que ela toca vira ouro”.

Além da atriz Dira Paes, o elenco do filme “Pureza”, que foi levado ao ar no Tele Quente, desta semana, conta com , Joã Gott, Matheus Abreu, Flávio Bauraqui, Mariana Nunes, Guto Galvão, Sérgio Sartorio, Claudio Barros, Gregorio Benevides e Alberto Silva Neto.

LEIA TAMBÉM: ‘Contrata ela’: Fãs apelam para Boninho dar uma chance para Regina Volpato