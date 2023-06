Ritchie relembra começo da carreira e crítica à Caetano Veloso: “Recusei gravar porque tinha erros de inglês”

Ritchie, compositor do sucesso ‘Menina Veneno’ e de outros grandes hits brasileiros, volta a realizar uma turnê musical em agosto. Ele considera que é apenas a segunda vez que vai para a estrada em quatro décadas de carreira.

Segundo o site ‘Extra’, o cantor inglês resolveu se instalar no Brasil após um convite de Rita Lee e ainda faz sucesso por aqui graças a ‘Menina Veneno’, lançado em 1983.

“Lembro quando os Beatles completaram 25 anos de Sgt. Pepper’s e fiquei maravilhado como uma obra pop podia durar tanto. Agora, estamos falando de quarenta anos de uma canção infinitamente inferior a qualquer composição dos Beatles. Fico feliz de estar com saúde para encarar o que considero minha segunda grande turnê. Depois do sucesso nos anos 80, enfrentei uma espécie de ostracismo”, disse o cantor em entrevista à Veja.

O cantor acredita que muitas de suas músicas serviram de inspiração para outros cantores, independentemente do gênero musical.

“As primeiras duplas sertanejas beberam da minha música, tenho certeza disso. Eu era um artista popular, não de rock. A MTV brasileira nunca me deu espaço, eu fazia programas populares, como o do Chacrinha”.

Além das influências, Ritchie relembra um episódio vivido por ele e Caetano Veloso. Ele gravou a música ‘Shy moon’ de autoria de Caetano pois se recusou a gravar ‘London, London’. Essa segunda, por sua vez, explodiu nas vozes de Paulo Ricardo, do RPM.

“Caetano não queria gravar ‘Shy Moon’. Ele achava o inglês muito infantil. Mas, quando eu disse que queria gravar, ele mudou de ideia. Caetano gostou de saber que um britânico tinha aprovado. Coisa que não aconteceu com London, London. Recusei gravá-la porque ali tem uns erros de inglês que eu não ficaria confortável em cantar. Deram para o Paulo Ricardo, do RPM, e ela virou aquele enorme sucesso. Ele cantou o inglês errado com uma convicção que eu não teria”, contou.

