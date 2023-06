Medo da morte: Preta Gil explica o “instinto de sobrevivência” que a fez se separar do marido devido ao câncer

Em busca da cura de um câncer no intestino, Preta Gil passou por outro momento complexo em sua vida, o fim do seu casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy.

Em uma recente entrevista para a Marie Claire, a cantora explicou que a decisão de deixar o marido partiu dela. Ela sabe que seu casamento não sobreviveu as dificuldades do tratamento oncológico, mas também explica outros pontos da separação e uma segunda chance a si mesma.

“Meu instinto de sobrevivência me fez querer me separar, mesmo eu estando com câncer, porque não estava me fazendo bem. E é machista achar que preciso ficar casada para ser cuidada. Por que o marido é mais importante que a mãe, o pai, a irmã, o amigo? Isso é um traço do patriarcado, que coloca essa importância tão grande no homem. Depois de um tempo, percebi que essa decisão é prova da profundidade do meu mergulho. Se, neste momento, não for para descer fundo, repensar, então para quê? Estou tendo uma segunda chance de viver e isso tem um propósito”, refletiu

Em um primeiro momento, Preta não pensou fazer parte da estatística do Conselho Nacional de Mastologia que aponta que 70% das mulheres em tratamento oncológico são deixadas por seus companheiros, mas que depois compreendeu quatro dias depois que ela se encaixou nesses números junto a tantas outras mulheres brasileiras.

Na ocasião, ela também falou sobre a morte, dizendo que sempre teve muito medo de morrer e que atualmente superou isso, pois sabe que sua hora ainda não chegou, mesmo sentindo-se preparada.

Suas conversas com seu pai, Gilberto Gil, foram fundamentais para que ela se entendesse com a “morte” e encontrasse novas visões.

“A morte é um assunto muito tabu, principalmente no Ocidente. Ninguém fala da morte. Mas eu tenho um pai que fala de uma forma natural sobre isso. Temos conversado bastante. Depois da septicemia, tivemos uma conversa tão verdadeira, tão bonita, que eu realmente comecei a ver a morte de outro jeito”, explicou.

Apesar de não romantizar a doença, Preta aponta que “transformação” tem sido a palavra que define esse momento e ela é grata por todo o amor, cuidado e mudanças que tem vivido.

