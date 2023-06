“Levantem a mão!” Big Brother chileno estabelece regras para participantes fazerem sexo dentro da casa

O sexo no interior dos realities shows sempre foi um tema de discussão e, alguns casos nos diversos países onde são realizados, geraram vários problemas. No Chile, a prática sempre foi considerada ‘tabu’.

Agora, com o início de “Gran Hermano”, a primeira versão do BBB transmitido pela Chilevisión no país, a emissora resolvei antecipar-se aos possíveis problemas que o encontro sexual entre os concorrentes pode trazer.

A direção do programa optou por emitir um regulamento estabelecendo que, para evitar abusos sexuais e denúncias, aqueles que participem de ato sexual devem expressar seu consentimento antes, publicamente.

De acordo com o que publica o jornal La Cuarta, a produção do programa exigirá que “toda vez que um casal, trio, ou os membros estiver prestes a ter relações, a voz de Gran Hermano pedirá que eles levantem a mão para dar o seu consentimento”.

Nas regras também está proibido golpes, bullying, assédio, racismo, gritos e outras ações desse tipo.