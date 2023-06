Internautas não se conformam com encontro entre MC Pipokinha e fã mirim na Europa; assista vídeo

Não existe uma única semana em que a funkeira MC Pipokinha não aparece nas trends do Twitter. Após viralizar na última semana, com um vídeo cantando um trecho da sua nova música, chamada “Pênis na Vagina”, com uma letra bastante pornográfica, desta vez, a MC foi criticada por aparecer em vídeo com uma fã mirim.

🚨VEJA: MC Pipokinha lança nova música em parceria com Slipmami.



“Eu disse pên*s na vagin*. Meu c* é marrom, minha xere*a é rosinha” pic.twitter.com/CyjJTpaAYO — PopOnze (@PopOnze) June 11, 2023

Durante turnê na europa, Pipokinha recebeu duas crianças em seu camarim que, aparentemente são bastante fãs da cantora. O que gerou o alvoroço? Internautas não se conformarem com os pais da criança terem apresentado as músicas da funkeira para as pequenas.

MC Pipokinha posta vídeo de encontro com fã mirim

No último domingo, 18 de junho, a MC Pipokinha viralizou nas redes sociais após divulgar um vídeo de seu camarim, de um encontro seu com uma fã mirim, vestida com uma camiseta em sua homenagem, durante show realizado na Europa. No vídeo, a cantora aparece consolando a criança, que aparenta estar chorando, emocionada.

Não acredito que tem pai que deixa os filhos pequenos ouvirem Mc Pipokinha… As letras são MUITO pesadas 😭pic.twitter.com/j8tMqcY6h9 — PEDRAO (@Itspedrito) June 19, 2023

Enquanto Pipokinha abraça a criança, a mãe da menina fala ao fundo: “Olha pra mim, olha pra mim. Carolina, não pode chorar”, se dirigindo à pequena. A outra menina que aparece no vídeo, se aproxima e a cantora pergunta: “Vocês gostam da minha música?” e as crianças fazem sinal que sim, emocionando Pipokinha, que as abraça de imediato.

Após a divulgação do vídeo, internautas começaram a criticar a postura dos pais, que realizaram o encontro entre as crianças com a cantora.

“Fico imaginando os pais levando elas pro show... o que eles tem na cabeça???”; “Quando vão entender q expor crianças a conteúdo inapropriado pra idade delas é abuso infantil?? esses pais irresponsáveis não tem cérebro” e “Depois, se a filha deles vira uma tranqueira, vão chorar e perguntar o porquê?”, foram alguns dos comentários na web.

