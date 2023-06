Filhas de Bruce Willis agitam as redes com mensagens emocionantes ao pai

O ator Bruce Willis está cada vez mais próximo de sua família, incluindo de sua ex, Demi Moore. Todas as mulheres do ator, tanto suas filhas como sua esposa atual Emma Heming, e sua ex, tentam aproveitar ao máximo e valorizar cada momento de lucidez dele.

Em março do ano passado, a família anunciou que Bruce deixaria os sets de gravação aos 67 anos porque sofria de afasia, que é uma doença produto de um dano cerebral e que estava afetando o seu processo de comunicação. Mas apenas um ano depois, explicaram que o que ele sofria era apenas um sintoma de algo mais grave: demência frontotemporal.

Por isso, Emma, sua atual esposa, e Demi, estão mais unidas do que nunca para dar ao ator os melhores dias de vida, assim como suas filhas: Rummer, Tallulah, Scout LaRue, Mabel e Evelyn.

Filha de Bruce Willis faz homenagem a ator no Dia dos Pais

No último domingo, Rummer fez mais de um seguidor cair em lágrimas, ao prestar homenagem ao seu pai com algumas palavras emocionantes em sua conta no Instagram. Ela também homenageou seu marido.

Bruce Willis no Dia dos Pais

“Pais de velho e novo. Ver meu pai abraçar minha filha hoje foi algo que guardarei para sempre. Sua doçura e amor por ela era tão puro e lindo. Papai, tenho tanta sorte de ter você e Lou também. Obrigada por ser o melhor pai que uma garota poderia pedir. Melhor papai de menina no jogo”, escreveu a filha mais velha do ator.

Enquanto Scout, a segunda filha que teve com Demi, escreveu: “Sinto-me tão sortuda por conhecer o tipo de ternura que este homem compartilha, a profunda admiração, o respeito e a reverência que sente pela sua família. Sinto-me tão sortuda por este homem incrível e vibrante ser meu pai. Pensando em todos aqueles que hoje tiveram um desafio e amo-os com o mais profundo do meu coração! Que paciência, compaixão e presença aprendemos através dos maiores desafios das nossas vidas!”.

Leia também: