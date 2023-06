Ferrugem é internado às pressas e passa por cirurgia; saiba o estado de saúde do cantor

O cantor Ferrugem precisou passar por uma cirurgia emergencial na última segunda-feira, 19 de junho.

Segundo informações da CARAS, a companheira do artista, Thaís Vasconcelos, foi até as redes sociais para tranquilizar os fãs do cantor e explicar o ocorrido.

O pagodeiro precisou ser internado para uma cirurgia de emergência após sentir fortes dores abdominais e falta de ar, durante a internação os médicos identificaram a necessidade de uma intervenção cirúrgica para remoção da vesícula do artista.

“Jheison (Ferugem) não está se sentindo bem tem algum tempo. Ele reclamava de muita dor abdominal e falta de ar toda vez que se esforçava ou cantava. A gente sabia que ele precisava operar a vesícula e estávamos adiando por conta de sua disponibilidade”, revela.

“Estávamos mantendo tudo normal com alimentação saudável para evitar uma crise, e tudo ia bem. A vesícula não estava inflamada, mas outras dores abdominais começaram e neste fim de semana elas foram mais intensas. Ele começou a se queixar de muita falta de ar”.

Internação de cirurgia

Thaís então conta que entrou em contato com o médico da família, que orientou levar Ferrugem diretamente para a emergência.

Após exames, verificaram que o cantor estava com uma grande quantidade de cálculos na vesícula e uma hérnia.

Com o resultado dos exames, o cantor foi submetido a uma cirurgia de emergência, passa bem e segue se recuperando no hospital acompanhado pela esposa.

Por meio do perfil de Thaís, Ferrugem também tranquilizou os fãs e agradeceu por todo apoio que vem recebendo dos seguidores e da equipe médica que o está apoiando no hospital.

“A cirurgia foi um sucesso! Obrigado por me animarem quando eu estava nervoso. Não lembro de nada, só sei que foi bom demais. Quero agradecer a essa mulher maravilhosa que me deu coragem e muita alegria. Eu estava com muito medo”, afirmou o cantor.

