Este foi o motivo que fez Rodrigo Faro vender carro após dar carona para Sabrina Sato

Rodrigo Faro fez uma declaração um tanto quanto engraçada durante o podcast ‘O Pod é Nosso’, apresentado por Carlos Alberto e Renata de Nóbrega.

Ao lado da esposa Vera Viel, o apresentador contou a história de uma carona memorável que deu para Sabrina Sato após gravações do seu programa.

Era para ser apenas uma carona comum, contudo, Faro disse que precisou vender o carro em seguida, pois o creme de Sabrina não saiu do banco do veículo.

“Tive que vender um carro por causa de Sabrina Sato. Ela me fez vender um carro porque fui dar uma carona pra ela, e a Sabrina passa aqueles cremes na perna que fica cheio de brilho... Beleza, dei a carona pra Sabrina, ela sentou. Quando ela saiu, ficaram as duas coxas dela no banco de couro do carro, com glitter e aquele tom da pele, que bronzeia. Eu mandei lavar o carro 12 vezes. Passei água sanitária no couro e não saiu... E vendi o carro. Você já tentou tirar glitter da pele? Já fiquei com glitter na pele 15 dias. Tem coisa pior que glitter na vida? Não tem”, explicou.

Após se declarar ecossexual, Sergio Marone diz que foi feliz com a fala: “furou a bolha”

Sergio Marone, que ganhou destaque na internet nos últimos dias após se declarar ‘ecossexual’, ou seja, possui uma relação de amor pela Terra e por quem cuida dela, deu mais explicações sobre a fala e disse que a discussão criada foi algo positivo.

“Achei que foi fantástico porque furou a bolha do movimento ambiental. Então, a gente dialogou com milhões de pessoas que talvez não estejam tão atentas à importância de fazer boas escolhas hoje para garantir um futuro melhor para todos nós”, disse ele ao ‘O Globo’.

