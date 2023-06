‘É choro de alívio’: Idoso conseguiu emocionar Patrícia Poeta ao vivo; entenda

Patrícia Poeta se emocionou com a história de um idoso, de 82 anos, que se perdeu na mata. Ao vivo, no Encontro desta terça-feira (20), a apresentadora não segurou a emoção ao falar com a família do senhor José.

“É choro de alívio por ter encontrado a família?”, questionou a contratada da TV Globo, que conversou com André, filho do idoso, que não desistiu de resgatar o senhor, depois de oito dias sumido.

Em seguida, Patrícia Poeta perguntou para o senhor José o que fez ele resistir: " Apesar de ter se perdido, o senhor conhecia a mata. Lembrar dos filhos ajudou o senhor a permanecer vivo?”. Na conversa, ele respondeu “com certeza” e fez uma verdadeira declaração aos familiares.

Encontro: Patrícia Poeta se emociona ao conversar com idoso, de 82 anos, que se perdeu na mata (Reprodução/Globo)

A conversa, que aconteceu ao vivo no Encontro desta terça-feira (20), também repercutiu nas redes sociais, onde a famosa foi elogiada: “A Patrícia é uma baita comunicadora. Que orgulho! Essa mulher nasceu para a TV brasileira”, escreveu um fã.

Outras pessoas que acompanharam o programa ao vivo também parabenizaram a famosa, que nesta terça-feira (20) conduziu o matinal sozinha: “Que emocionante e linda essa reportagem do Encontro. Deus é maravilhoso”, destacou um anônimo.

O filho que não desistiu de procurar o pai na mata, foi até o fim, lembrou da canção vida aos sepulcros da Gabriela Rocha e depois de 8 dias encontrou o pai que se alimentou de cupins e da própria urina...🥺😭😭 pic.twitter.com/KBiqvs6HkC — Xande (@alebarros93) June 20, 2023

Um terceiro telespectador do matinal da TV Globo mandou um alerta para a apresentadora: “Patrícia, fala para o homem ir ao médico ver essas picadas de carrapato. Pode ser algo perigoso”, escreveu ele no Twitter.

Além de Patrícia Poeta, um outro usuário da rede social disse que não segurou a emoção e usou muitos emojis de choro para demonstrar o seu sentimento: “Essa notícia me quebrou demais. O filho que não desistiu de procurar o pai na mata, foi até o fim, lembrou da canção vida aos sepulcros da Gabriela Rocha e depois de oito dias encontrou o pai, que se alimentava de cupins e da própria urina”.

