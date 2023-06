‘Contrata ela’: Fãs apelam para Boninho dar uma chance para Regina Volpato

Depois de pedir demissão da TV Gazeta, de São Paulo, Regina Volpato já tem um lugar garantido na televisão, pelo menos para os fãs da ex-apresentadora do programa Mulheres, que começaram um movimento virtual para levá-la para a Globo.

No Twitter, muitos fãs afirmaram que a famosa, que já passou por programas no SBT, seria uma excelente comandante para o Encontro, que vai passar por uma reformulação nos próximos meses, depois de muitas polêmicas envolvendo Manoel Soares e Patrícia Poeta.

Durante a noite desta segunda-feira (19) e madrugada de terça-feira (20), o nome de Regina Volpato apareceu entre os principais assuntos na rede social. Entre os comentários, um fã da famosa marcou Boninho, um dos nomes mais fortes da TV Globo e escreveu: “Arruma um job [trabalho] para ela. Tira a Patrícia, sem Poeta, e coloca a Regina”.

E a Regina Volpato, que não concordou em reduzir o seu salário, pediu demissão da TV Gazeta.

Só que seguirá no comando do programa Mulheres até a primeira quinzena de agosto. — 𝗙𝗲𝗹𝗶𝗽𝗲 𝗢𝗹𝗶𝘃𝗲𝗶𝗿𝗮© (@Felipe82Oficial) June 20, 2023

Um outro chegou a pedir muitos “por favor” para a contratação imediata da jornalista. Um terceiro perfil marcou a TV Globo e disse que Regina Volpato é a cara do Encontro e que ela merece muito uma oportunidade na emissora carioca.

Porém, os pedidos para a contratação da ex-apresentadora do Mulheres, na TV Gazeta, não envolvem apenas o Encontro, que seguirá sendo apresentado por Patrícia Poeta, que renovou o seu contrato. Nas redes sociais, fãs dizem que a “dona Globo” pode chamar Regina para qualquer matinal na emissora, já que ela “vai arrasar”. Eles ainda dizem que o programa precisa ter culinária e serviços para a população: “A fórmula do sucesso tá aí, é só usar Globo”, escreveu um perfil.

Alguns apostam que a Regina Volpato deveria voltar para o SBT, outros apostam que ela deve ir pra Globo (acho difícil).

Mas desejo toda a sorte do mundo pra Regina. — 𝗙𝗲𝗹𝗶𝗽𝗲 𝗢𝗹𝗶𝘃𝗲𝗶𝗿𝗮© (@Felipe82Oficial) June 20, 2023

Regina Volpato pediu demissão da TV Gazeta

Segundo o colunista Flávio Ricco, do R7, a apresentadora do Mulheres pediu para deixar o canal nesta segunda-feira (19), depois de uma reunião com a cúpula do canal paulista, que tentou reduzir o salário da famosa em 20%.

Na Gazeta desde 2018, a famosa não teria aceitado as condições contratuais e teria pedido para deixar o programa diário, que é uma marca da emissora. Até o momento, não se sabe quem irá substituir a comunicadora na revista eletrônica.

Eu esperando a Globo contratar a Regina Volpato e colocar ela no lugar da Patrícia Poeta no Encontro agora que a Gazeta perdeu a minha querida pic.twitter.com/8EuN0Sm1na — lele (@letozzi) June 20, 2023

