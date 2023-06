Bomba: Meghan Markle é acusada de falsificar entrevistas em podcast cancelado pelo Spotify

Se você estava achando que o assunto sobre o cancelamento do podcast da duquesa de Sussex, Arquetypes, está encerrado, você está enganado! Após o Spotify anunciar o encerramento do contrato de milhões mesmo após o programa ter vencido o prêmio de ‘melhor podcast’ no People’s Choice Awards em Los Angeles, ano passado, a bomba agora é outra!

Segundo o The Sun, o programa britânico Podnews, anunciou que as entrevistas de Meghan Markle, 41 foram editadas, afirmando que “algumas entrevistas no programa foram feitas por outros funcionários, com [áudio das perguntas de Meghan] editadas posteriormente”, de acordo com o site. O Podnews, porém, não especificou em quais episódios isso pode ter acontecido.

O programa de 13 episódios de Meghan apresentou diversas convidadas importantes durante sua primeira e única temporada, incluindo Mariah Carey, Serena Williams e Mindy Kaling. Mindy compartilhou uma imagem de si mesma sendo entrevistada por Meghan quando seu episódio foi ao ar.

Não é a primeira vez que questões são levantadas sobre a contribuição da duquesa no processo de entrevista para outras pessoas que apareceram em Arquetypes.

A jornalista nova-iorquina Allison Yarrow, que foi uma das convidadas do episódio chamado “To ‘B’ or not to ‘B’?”, revelou em agosto do ano passado que não falou com Meghan ao ser entrevistada para o programa, mas na verdade, com um membro de sua produtora.

Na época, ela compartilhou nas redes sociais após a gravação de sua entrevista que ela “havia conversado com uma produtora de áudio chamada Farrah Safarfi”. Ela compartilhou uma imagem sua em frente a uma placa da produtora de áudio Gimlet, e agradeceu Farrah na legenda por ser uma “excelente entrevistadora”, publicou o The Sun.

O anúncio da não renovação do podcast de Meghan, que teve 12 episódios em 2022, foi feito pelo Spotify, em uma declaração conjunta compartilhada posteriormente junto aos Sussex, revelarando que “concordaram mutuamente em se separar”. O comunicado dizia ainda que: “Estamos orgulhosos da série que fizemos juntos”.

