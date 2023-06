Ana Maria se irrita com Louro Mané e relembra Tom Veiga: “Seu pai era um cara muito modesto”

Na manhã desta terça-feira, 20 de junho, Louro Mané encontrou um suposto rival: um papagaio que viralizou nas redes sociais ao cantar o sucesso do cantor Pablo. Antes de passar o take, Ana Maria declamou o seu pensamento do dia, ao ouvir Louro Mané cantando sertanejo: “Se você estiver triste, cante, que nem o Louro. Aí você pode perceber que a sua voz é bem pior do que os seus problemas”.

"Se você estiver triste, cante. Você irá perceber que sua voz é bem pior que seus problemas" 😂😂😂 #MaisVocê pic.twitter.com/UxWKz33ymM — gshow (@gshow) June 20, 2023

Em meio a risadas, a apresentadora comentou que chamaria o papagaio famoso das redes para cantar com Louro no Mais Você, e o seu parceiro do programa disse: “Eu sou um artista, um artista dos bons. Duvido que ele se jogue do jeito que me jogo”.

Foi quando Ana deu uma aula de humildade ao filho de Louro José, lembrando deu seu grande parceiro e amigo, Tom Veiga: “Você não tem idade pra isso. Seu pai que tinha idade suficiente pra tudo isso, ele era um cara muito modesto. Você não conheceu seu pai”, disse a apresentadora.

Ana Maria tá dando umas patadas desnecessárias no papagaio ou é impressão minha? #MaisVocê — Larissa (@larisssssssinha) June 20, 2023

“Conheci sim, eu sei que tenho talento e tô investindo na minha carreira”, respondeu prontamente Louro Mané. E Ana insistiu em falar sobre modéstia: “A gente não pode falar que ‘sou bom’, nem dizer que é melhor que o papagaio [e ninguém]”.

Um fantoche de papagaio cantando num karaokê para o proletariado no metrô de São Paulo... Como explicar a televisão brasileira? #MaisVocê pic.twitter.com/sWiQuqFWk8 — Danilo of the Kingdom ✨ (@Reenlsober) June 20, 2023

Louro brincou, em sua resposta: “Que aquele papagaio eu sou” e os dois começaram a dar risada antes de seguirem para o quadro ‘Lourokê', em que o parceiro de Ana esteve no metrô de São Paulo fazendo um karaokê para o pessoal que passava por lá.

"Karaokê do Louro Mané: usuários do metrô de SP cantam no Lourokê"



Isso é a tv brasileira raíz. É isso que a gente quer ver, hahaha. #MaisVocê — Álvaro Maciel (@alviinhomcd) June 20, 2023

Na web, os internautas perceberam o incômodo da apresentadora: “Eita, foi impressão minha ou o Louro Mané tomou uma bela enquadrada agora da namaria?” e “Hoje Namaria acordou de pé esquerdo o louro que lute coitado. #MaisVocê”, foram alguns dos comentários.

O Louro José Jr. jogando shade nas outras emissoras kkkkkkkkkkkkk #maisvocê — artofabricio (@artofabricio) June 20, 2023

Apesar disso, o clima de humor logo voltou ao programa. Após ser transmitido o Lourokê, Ana elogiou seu parceiro Louro Mané e a produção: “Duvido que Areta Franklin e Anitta tem uma produção dessas”, brincou, com Louro completando: “Aqui é Globo produções, aqui tem estrutura. Depois passamos o chapéu pra poder pagar a estrutura do Lourokê”, brincou o papagaio.

Ana Maria corta convidada durante o Mais Você

A apresentadora do Mais Você não estava com muita paciência hoje e quem sentiu isso também foi a convidada Patricia, que iria explicar sobre a diferença entre as lâmpadas amarela e branca.

Ana Maria não estava muito convencida com as suas explicações e rendeu diversas reações na internet. Confira as principais:

A mulher foi com um script montado programa da Ana Maria Braga e a Ana quebrou ela todinha querendo o mínimo dela q é pensar popularmente, de uma forma que acesse a todos. Ana Maria fazendo tudoo!!! #MaisVoce — Amanda (@mandaramosl) June 20, 2023

Namaria com paciência zero hoje #MaisVocê #maisvoce — Katherine Pierce Notável (@KatDiarios) June 20, 2023

A Ana Maria rindo na cara da mulher chata! Hahahhahaha, vai falar em termos técnicos assim na baixa da égua! #maisvoce — Lininha (@AueVirtual) June 20, 2023

Mulher mal preparada para explicar sobre as lâmpadas, a produção escolheu muito mal. Até a "Namaria" perdeu a paciência. Péssima péssima essa mulher! #maisvoce — Lininha (@AueVirtual) June 20, 2023

