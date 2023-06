3 filmes na Netflix que passaram despercebidos e você só tem alguns dias para assistir

A quase infinita variedade de filmes disponíveis na Netflix faz dela uma das plataformas de streaming mais bem-sucedidas e populares do mundo, mas este fato também tem um efeito adverso: entre o mar de conteúdos para escolher, há incontáveis produções notáveis que passam despercebidas para o público, até que seja tarde demais para vê-las.

Por isso, vamos destacar alguns filmes que deixarão o catálogo em junho, mas que merecem serem vistos antes de de deixarem o streaming.

Filmes na Netflix que passaram despercebidos e vão em junho

Continue lendo para descobrir os 3 filmes que passaram despercebidos na Netflix e serão removidos nos próximos dias, mas merecem uma última chance antes de serem deletados.

A Batida Perfeita (2020)

Apesar de contar com Dakota Johnson e Tracee Ellis Ross, o drama musical não conseguiu destacar-se na plataforma, mas é ideal para ver em família devido à sua divertida trama e mensagens positivas.

Sinopse oficial: Maggie Sherwood é a assistente de Grace Davis, uma cantora muito famosa. Quando manifesta o desejo de produzir um álbum para a estrela, as duas se unem em uma divertida jornada musical em busca do novo.

Último dia para ver na Netflix: 21 de junho

Black Snake: A Lenda da Serpente Negra | 2019

Se você gosta de paródias cinematográficas sobre super-heróis, você não pode perder esta irreverente película francesa que conta com o talento de atores como Thomas Ngijol e Karole Rocher.

Sinopse oficial: conta a história de Clotaire Sangala, um jovem que, após passar anos em Paris, decide retornar à terra natal, uma oprimida nação africana. Criado por um avô chinês, especialista em artes marciais, Sangala desconhece o passado glorioso de seus pais.

Último dia para ver na Netflix: 21 de junho

Chicuarotes | 2019

Gael García Bernal dirigiu este intenso drama mexicano, apenas apto para maiores de idade, com uma trama crua que reflete uma triste realidade. Conta com as atuações de Benny Emmanuel e Gabriel Carbajal.

Sinopse oficial: Cagalera e Moloteco são dois amigos adolescentes que vivem na Cidade do México. Insatisfeitos com sua situação financeira, eles acabam se envolvendo no mundo do crime, na esperança de uma vida nova em outro lugar.

Último dia para ver na Netflix: 25 de junho

