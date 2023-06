3 filmes de amor que mostram relações saudáveis e romances verdadeiros

Confira 3 filmes com histórias de amor verdadeiro (Netflix / Annapurna Releasing / Wildgaze Films)

O cinema romântico é um dos mais populares desde sempre, no entanto, a reputação do gênero foi afetada pela grande quantidade de filmes que contam histórias de amor tóxicas ou irreais.

Além de modelos de relações nocivas e arcaicas, muitos comportamentos inaceitáveis como manipulação, posse, engano e cosificação são glorificados em muitos filmes românticos.

Felizmente, também existem inúmeros filmes românticos que apresentam relacionamentos saudáveis com os quais podemos nos desconectar da realidade por um tempo, reencontrar o amor e aprender várias lições.

Filmes românticos que mostram como são as relações saudáveis

Se você é daqueles que ama assistir longas-metragens do gênero e quer ver uma trama que não te faça pular a cada momento por seus aspectos problemáticos, apresentamos 3 que mostram relações saudáveis.

Se a Rua Beale falasse (2018)

Baseado em um romance de James Baldwin, o filme conta uma história de amor saudável e poderosa como poucas. A trama se concentra em Tish e Fonny, um jovem casal afro-americano em Nova York durante os anos 70.

Os noivos estão completamente apaixonados, mas são forçados a se separarem quando Fonny é acusado de um crime que não cometeu e é preso. No meio de tudo, Tish descobre que está grávida.

A protagonista decide lutar contra todas as forças para provar a inocência do seu amado e ficar junto dele quando o seu bebê nascer. No amor, eles encontram a força para persistir.

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018)

Ambientada em 1946, o filme acolhedor não é apenas sobre romance, mas apresenta um relacionamento muito bonito que se desenvolve lentamente. A história segue uma jovem escritora londrina chamada Juliet Ashton.

A autora procura argumentos para o seu novo livro e encontra-os numa carta de um estranho de Guernsey que faz parte de uma sociedade literária criada durante a Segunda Guerra Mundial.

Depois de trocar várias cartas, Juliet aceita o convite do clube e viaja até a ilha para conhecê-los e não só encontrar a inspiração de que precisa, mas também amizade e um amor inesperado.

Brooklyn (2015)

O aclamado filme conta a história de Eilis Lacey, uma jovem ingênua da Irlanda que decide emigrar para Nova York, Estados Unidos, na década de 1950, na esperança de ter uma vida melhor.

Ao chegar em sua nova casa, Lacey não só encontra rápidas oportunidades para prosperar, mas também conhece um doce ítalo-americano chamado Tony com quem começa um relacionamento amoroso.

O casal sonha com uma vida juntos, mas uma tragédia obriga Eilis a voltar para a Irlanda. Ao regressar, tudo mudou para melhor e ela começa a se debater entre ficar ou voltar para o lado de seu amado.

