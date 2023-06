Whindersson Nunes revela ‘arrependimento’ após recusar esta proposta de R$ 10 milhões

Não é segredo para ninguém que existem pessoas que faturam milhares de reais e outras moedas através de vídeos monetizados no YouTube, não é mesmo? Mas, nem todos estão satisfeitos com os resultados obtidos na plataforma e o humorista Whindersson Nunes foi um dos que compartilhou um desabafo através de sua conta do Twitter e falou sobre o tema.

Em seu relato, Whindersson disse que gastou R$ 1,2 milhão para produzir o filme Gota D’Água, disponível em seu canal do YouTube, que atualmente soma 2,9 mi de reproduções. [Continua depois do vídeo].

No tweet, o humorista afirmou que teve a “proposta de 10M e não aceitei porque eu achei de verdade que lá dariam valor a obra, eu posto uma piada do filme no insta bate 10 milhões de views, e o filme nem mexe”, escreveu.

A decisão de Whindersson Nunes

Devido ao baixo retorno com a publicação de filmes na plataforma de vídeos, Whindersson revelou que tomou uma decisão: “O YouTube não funciona mais pra mim, os vídeos de divulgação do vídeo no YouTube batem mais que os vídeos lá, eu fiz um filme literalmente e não hypa, tinha projetos pra mais 3 filmes de graça pra lá, mas vou cancelar e vender pra algum stream mesmo”.

O YouTube não funciona mais pra mim, os vídeos de divulgação do vídeo no YouTube batem mais que os vídeos lá, eu fiz um filme literalmente e não hypa, tinha projetos pra mais 3 filmes de graça pra lá mas vou cancelar e vender pra algum stream msm — Whindersson (@whindersson) June 19, 2023

