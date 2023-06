Vídeo: Rapper desmaia durante show e morre aos 45 anos nos EUA

O rapper norte-americano Big Pokey, de 45 anos, passou mal neste sábado, durante uma apresentação na cidade de Beaumont, no Texas, desmaiou em cima do palco e acabou morrendo no local.

Um vídeo gravado durante a apresentação que circula pelas redes sociais mostra o cantor vestindo uma camiseta preta e uma bermuda com o microfone na mão durante o show, olhando para o público. De repente, ele simplesmente se desequilibra e cai pra trás, já desmaiado.

Veja no vídeo o momento em que Big Pokey desmaia em cima do palco. Atenção, as imagens são fortes:

⚠️Died Suddenly - Houston rapper Big Pokey died after suddenly collapsing on stage while performing at a bar in the city of Beaumont, Texas on Saturday night. He was 45. pic.twitter.com/KcJjfRFnZp — Truthseeker (@Xx17965797N) June 19, 2023

Imediatamente o serviço de emergência prestou os primeiros socorros e tentou reanimá-lo, mas ele faleceu logo ao dar entrada no hospital. As causas da morte ainda não foram divulgadas.

“É com profunda tristeza que compartilhamos a notícia da morte de nosso amado Big Poke, Milton Powell”, disse um representante do artista ao TMZ.

De acordo com o site TMZ, Big Pokey foi um importante representante do rap local, sendo que seus trabalhos foram importantes para popularizar o estilo musical no estado do Texas, nos EUA. O artista tinha 120 mil seguidores em seu Instagram.

“Nos próximos dias, divulgaremos informações sobre sua celebração da vida e como o público pode prestar suas homenagens. Pedimos que você respeite sua família e sua privacidade durante este período difícil”, disse o comunicado de seu representante.