Simone Mendes se emociona ao receber homenagem no ‘Domingão com Huck’

A cantora Simone Mendes recebeu da mãos de Luciano Huck sua primeira grande conquista em carreira solo. A cantora, que desfez a dupla com a irmã, Simaria, foi homenageada com um ‘Disco de Diamante Duplo”, pelo sucesso da música “Erro Gostoso”.

Conforme publicado pelo Estadão, Simone recebeu a homenagem das mãos do apresentador durante sua participação no ‘Domingão com Huck’.

Durante a participação da cantora, Luciano Huck começou a relembrar como foi o início de sua carreira como apresentador de televisão e parabenizou a cantora por sua coragem de recomeçar, mas agora em carreira solo sem a parceria com a irmã nos palcos.

Homenagem e choro

Das mãos de Luciano Huck, Simone Mendes recebeu um quadro simbólico em homenagem ao desempenho da música “Erro Gostoso”.

No quadro, é possível ler a seguinte a mensagem: “Homenagem da Universal Music Brasil a Simone Mendes pela certificação do single Erro Gostoso, + de 200 milhões de streams - Diamante Duplo”.

Ao entregar a homenagem, Huck fez questão de dedicar palavras de apoio à nova fase da cantora: “Para você que teve a coragem de lançar sua carreira solo, de começar de novo, isso aqui eu acho que significa muita coisa, minha amiga. Isso é fruto de muito trabalho. Receba com carinho porque representa muita coisa importante. Parabéns. Merecidíssimo”.

Enquanto recebia a homenagem aos gritos da plateia, a cantora chorou e agradeceu aos fãs pela conquista:

“Eu não seria nada se não fosse Deus e os meus fãs no País inteiro. Minha equipe toda, que com muito amor e carinho está comigo nessa caminhada. Para mim, ver isso hoje é saber que a graça de Deus está sobre mim. A gratidão eterna a cada um que me ajudou a escrever essa linha história sozinha, em carreira solo”.

Nas redes sociais os fãs da cantora a parabenizaram pela conquista e não pouparam elogios: “Minha diva! Te admiro muito! Você é um anjo do céu com toda sua bondade e carisma”, comentou uma fã da cantora.

“Ela merece! Depois de tantos altos e baixos conseguiu levantar a cabeça e seguir em frente”, comentou outra.

