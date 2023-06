Shakira e Lewis Hamilton estão se preparando para uma escapada romântica juntos

Shakira deu uma volta de 180° em sua vida após se mudar de Barcelona para Miami, e não só recuperou sua liberdade, como também retomou sua vida social.

Além disso, a colombiana reforçou seu amor pelos esportes ao comparecer a dois eventos relevantes da NBA e da Fórmula 1, sendo este último o local onde os meios de comunicação começaram a especular sobre uma possível relação entre a cantora e o piloto britânico Lewis Hamilton - depois que Shakira participou do GP de Miami e de Barceolona.

Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

No último final de semana, no entanto, o programa Socialité despertou a dúvida sobre a relação de Shakira e Hamilton, alegando que o boato era apenas uma forma de esconder o ‘romance’ entre a colombiana e seu amigo Alejandro Sanz, isso após analisarem sua nova canção ‘Copa Vacía’, junto a Manuel Turizo onde usa a palavra ‘torturaras’ e que relacionaram diretamente com ‘La Tortura’.

Shakira e Hamilton estão preparando a sua primeira viagem juntos

Depois que a revista People afirmou que Shakira e Hamilton estariam em um relacionamento, ao relatar fonte próxima comentou que eles estavam na primeira etapa do relacionamento, que é de diversão e flerte, os rumores continuaram.

Shakira y Lewis Hamilton Foto: Twitter (Foto: Twitter)

Para onde Shakira e Lewis Hamilton viajarão?

Depois que foi revelado que a dupla não esconde mais o seu amor e até houve algumas demonstrações de afeto em público, como beijos e abraços, agora o paparazzi Jordi Martin quem deu seguimento falando sobre a suposta história de amor.

“Lewis Hamilton e Shakira estão planejando ir de férias juntos e eu já sei o destino”, revelou o paparazzi para o programa espanhol Amor e Fogo e acrescentou qual seria o destino que aguardaria ao casal: “País caribenho, de viagem curta e de aproximadamente uma hora”. Sem revelar mais detalhes sobre o destino do casal.