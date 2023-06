Shakira curaria o “coração partido” de Alejandro Sanz? A verdade sobre sua relação com Hamilton

Antes da confirmação do início do relacionamento entre Shakira e Lewis Hamilton pela revista People, um boato começou a se espalhar, no qual dizia que a colombiana tinha um interesse amoroso por um músico próximo ao seu ambiente, depois disso, pouco se falou.

Shakira David Ramos/Getty Images (David Ramos/Getty Images)

Desde a sua mudança para Miami no início de abril, Shakira começou uma nova vida longe do tumulto de Barcelona após anunciar o seu divórcio com Gerard Piqué, depois de pouco mais de uma década juntos e as suposições sobre possíveis namorados da colombiana não param de surgir.

Shakira e Alejandro Sanz é a verdadeira relação de que todos deveriam falar.

A vida amorosa de Shakira não tem dado trégua. Foi o programa Socialité que teria descoberto a suposta verdade sobre o relacionamento entre Shakira e Lewis Hamilton, comentando que a colombiana, na realidade, estava apaixonada por outra pessoa: o seu amigo de longa data Alejandro Sanz.

Estes rumores foram despertados depois que Shakira revelou os primeiros versos de sua música “Copa Vacia” com Manuel Turizo, música que estará incluída em seu novo álbum com previsão para ser lançado em setembro. Diz-se que, diferente das outras canções já lançadas, essa música não seria dedicada a Piqué, mas a outro espanhol: Alejandro Sanz.

O motivo? Após terem trechos da nova canção, que mencionam: “Estava sozinha e te procurei para me torturar. Eu sei. Era uma armadilha e caí de novo. Estava sozinha e te procurei (...) Estou me apegando demais a você. Me diga se estamos jogando ou como amigos. É que você me fascina, melhor não continuar”.

Alejandro Sanz / Shakira Instagram: @shakira

A frase que acionou os alarmes foi “Eu te procurei para me torturar”, pois é a mesma palavra que ela utiliza na música em parceria com Alejandro, “A Tortura”. Além disso, a possibilidade de um relacionamento entre eles se é bastante possível, principalmente após o anúncio da separação do cantor e de Rachel Valdés.