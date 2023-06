Salma Hayek teve medo de fazer seu papel na nova temporada de Black Mirror

A nova temporada de Black Mirror chegou à Netflix e os fãs já puderam desfrutar das novas histórias desta série antológica que leva a ficção científica a pontos que cada vez parecem e são mais realistas. No primeiro episódio da nova temporada, pudemos contar com o talento da atriz mexicana Salma Hayek, interpretando a si própria, de certa forma, e a atriz falou agora sobre suas preocupações com essa aparição.

A atriz de Frida participa na 6ª temporada repleta de estrelas da antologia distópica de drama de Charlie Brooker, no primeiro episódio, intitulado "Joan é Horrível". No episódio, uma mulher "comum e corriqueira" chamada Joan (Annie Murphy) descobre que sua vida se tornou uma série de televisão no serviço de streaming similar ao Netflix, e Salma Hayek a interpreta.

Falando sobre o papel no novo episódio, Hayek mencionou que Black Mirror lhe ofereceu “uma oportunidade única na vida de interpretar uma representação de si mesma”.

“Pude explorar os conceitos e clichês que as pessoas têm sobre mim e ser autocrítica”, disse a atriz mexicana-americana à Radio Times. “É como se eu tivesse criado um alter ego que poderia fazer as coisas mais repugnantes e grotescas que nunca faria na vida real... e ter permissão para fazê-lo”.

A atriz temeu “se meter em problemas”

Hayek continuou: “Há tantos momentos que me impactaram no roteiro. Houve um tremendo que tive que enfrentar durante as gravações e me fez perguntar: ‘Realmente quero fazer isso? Vou me meter em problemas?’”.

Junto a Hayek, no episódio também aparecem Michael Cera, Ben Barnes e Rob Delaney. Além deste elenco, a nova temporada de Black Mirror também conta com as atuações de Josh Hartnett, Kate Mara, Monica Dolan, Rory Culkin, Samuel Blenkin e Zazie Beetz.