Saiba valor surreal que ex-BBB recusou, mas Marina Ruy Barbosa aceitou para comparecer a evento

Marina Ruy Barbosa deslumbrou em um look junino no último sábado, 17 de agosto, no São João de Caruaru. A atriz participou do evento a convite de um site de aposta e, além de assistir um show de seu amigo Luan Santana, saiu lucrando com isso.

Segundo o colunista do IG, Gabriel Perline, a atriz que estrelará na próxima novela das 19h da Globo recebeu R$ 500 mil para participar do evento e ficar no camarote do site de apostas, exigindo apenas que pudesse chegar em um carro blindado e a presença de um segurança. Na coluna, ainda foi relatado que um ex-BBB recusou participar do evento como convidado, para não associar seu nome à marca.

Em seus stories, Marina compartilhou uma foto da faixa de boas-vindas que recebeu ao chegar ao local do evento, escrevendo que “Fui muito bem recebida. Obrigada pelo carinho de todos”. Além disso, a atriz registrou momentos do show da noite de sábado e uma foto com seu amigo Luan Santana, que se apresentou na festa.

“Ainda assisti o show desse amigo há tantos anos e super talentoso. Orgulho de ver tudo o que você construiu”, escreveu na legenda de seus stories, com uma foto ao lado do cantor, antes de publicar um vídeo de seu show.

Reprodução Marina Ruy Barbosa curte show de Luan Santana e recebe meio milhão para participar do evento Stories: @marinaruybarbosa (Instagram)

Para receber um cachê desse tamanho, Marina Ruy Barbosa apostou em um look de cerca de R$ mil 20 da marca internacional Alaïa, com um cropped, cinto e saia longa nas cores vermelho e branco.

Na tarde desta segunda-feira, 19 de junho, a atriz global publicou um carrossel de fotos do evento agradecendo a noite de São João do Nordeste.

