Querendo dinheiro e vingança, Kate vira criminosa e vai presa em Vai na Fé

Vai na Fé: Com raiva de Theo, Kate sequestra herdeiro e exige dinheiro (Reprodução/Globo)

Os problemas de Kate (Clara Moneke) vão ficar ainda mais fortes em Vai na Fé. Nos próximos capítulos da novela, a ex-amante de Theo (Emílio Dantas) tenta dar um susto no vilão e acaba virando uma criminosa e vai parar na prisão.

Com a intenção de conseguir dinheiro do ricaço, a filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso) monta um plano para sequestrar Rafa (Caio Manhente), mas acaba sendo descoberta. Segundo o Observatório da TV, tudo piora quando ela precisa se explicar para os policiais.

“Eu e o Rafa, a gente só queria tirar uma com a cara do Theo! Conseguir dinheiro pra mãe dele pagar as contas”, afirma a personagem, que diz ainda, em seu depoimento, que nunca iria sequestrar o filho de Clara (Regiane Alves) de verdade.

Vai na Fé: Rafael tenta salvar Kate da prisão e diz que tudo não passou de um plano contra o pai (Reprodução/Globo)

Mesmo explicando tudo, Kate pode ir parar atrás das grades. Mas, Ben (Samuel de Assis), protagonista de Vai na Fé, aparece para tentar impedir que a jovem passe os dias na cadeia.

Na prisão, o advogado diz que Rafael Bastos deixou claro que o sequestro nunca aconteceu: “Nunca houve sequestro. Se muito, houve a tentativa de estelionato de um filho contra o pai”, diz o ex-marido de Lumiar (Carolina Dieckmann).

Vai na Fé: Kate sequestra ex-namorado e vai parar na cadeia (Reprodução/Globo)

No mesmo capítulo de Vai na Fé, Ben pede a liberdade provisória de Kate e explica o motivo para o juiz: “A senhora Kate Cristina é apenas namorada do jovem. Seria um absurdo que ela sendo primária, bons antecedentes, trabalhadora, fique presa por crime sem violência nem grave ameaça e ele solto. Por isso, peço a liberdade provisória dela”.

Além dos atores já citados, o elenco da novela Vai na Fé conta com Sheron Menezzes, Che Moais, José Loreto e Renata Sorrah, entre outros nomes conhecidos. A direção geral é de Cristiano Marques e direção artística, de Paulo Silvestrini.

