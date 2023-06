Netflix dá pista que esse personagem favorito pode retornar para a temporada final de ‘Você’

É a Wandinha Addams que estamos vendo?! Em um novo vídeo promocional para a quinta e última temporada de Você, a estrela Penn Badgley brincou que alguns ex-personagens podem estar fazendo seu grande retorno à série de suspense, incluindo Jenna Ortega (Wandinha), que interpretou Ellie Alves na segunda temporada.

Neste fim de semana tivemos o evento global Netflix Tudum no Brasil, uma conferência especial dedicada aos fãs, onde as estrelas das maiores e mais esperadas séries da Netflix derão uma prévia do que está por vir.

Quando chegou a hora da parte da série Você do evento, Badgley apareceu na tela em um videoclipe, dizendo: “Olá! Brasil, ouvi dizer que você está à beira de seus assentos, esperando e teorizando sobre a conclusão épica para ‘Você'”.

Ele continuou: “Mais importante, você está considerando o que, ou devo dizer, quem Joe enfrentará quando ele finalmente retornar a Nova York. Embora eu não possa dizer quem ainda, todos nós sabemos que há muitas pontas soltas no passado de Joe. A pergunta é: quem é você?”. Assista:

Após os comentários de Badgley, vários personagens anteriores do programa apareceram na tela, do Dr. Nicky (John Stamos) a Sherry Conrad (Shalita Grant). No entanto, quando Ortega apareceu na tela surgiu a dúvida: será que ela voltará para a temporada final?

Na segunda temporada, Ortega interpretou a vizinha de Joe, Ellie, uma garota de quinze anos que rapidamente se torna amiga dele e o ajuda a construir uma presença online. No entanto (alerta de spoiler), no final da segunda temporada, Joe admite a ela que sua irmã está morta e ele assassinou um homem de seu passado. Como forma de ajudar, ele começa a pagar mensalmente a Ellie para sobreviver.

Mas essa foi a última vez que vimos Ellie. E enquanto a personagem deveria retornar na quarta temporada, Ortega revelou que as filmagens coincidiram com a produção de sua série de sucesso, Wandinha. “Fiquei arrasada”, disse ela ao Entertainment Tonight, na época. “Sinto falta de Ellie e há muito tempo queria voltar para Ellie, mas estava na Romênia filmando Wandinha”.

