Meghan Markle pode fechar contrato com grande marca francesa; isso é o que se sabe até agora

Se você está se perguntando o que vem a seguir para o príncipe Harry e Meghan Markle agora que a série do casal foi ao ar na Netflix, as memórias bombásticas de Harry foram lançadas no livro Spare e o contrato de Meghan com o Spotify foi encerrado. Bom, aparentemente ainda tem mais coisas por vir!

Há rumores de que Meghan Markle está em negociações para se tornar o próximo rosto da marca francesa de alta costura, Dior. Isso de acordo com o The Mail on Sunday, que escreveu que a duquesa “pode estar prestes a assinar um grande contrato com a casa de alta costura francesa Dior para torná-la o rosto da empresa, ao lado de estrelas globais como Rihanna e Jennifer Lawrence”.

O site britânico também falou com uma “proeminente socialite de Beverly Hills” que os informou que “Meghan é tudo o que todos estão falando. Há semanas há rumores de que ela está prestes a assinar um acordo com a Dior, o que colocou a fofoca em alta”.

De acordo com o Daily Mail, Meghan está trabalhando com Ari Emanuel, da WME, e uma fonte da agência disse: “Sabíamos que o anúncio do Spotify estava chegando. Pode ser um choque para todos, mas estamos trabalhando no rebranding de Meghan por semanas. Ari é o melhor no ramo quando se trata de negócios corporativos e ganhar dinheiro. Ele está animado por representar Meghan e colocou toda a sua energia nisso. As ofertas estão chegando, inclusive de outras plataformas de podcast”.

Novamente, esses rumores são apenas isso... rumores. Mas, seguiremos nos atualizando na mídia britânica para saber quais os próximos passos do casal Sussex.

