Felipe Andreoli adota nova atitude com Ana Maria Braga após bronca dos telespectadores

Felipe Andreoli parece prestar atenção nas coisas que são ditas por ele na internet. Segundo o site ‘Notícias da TV’, o apresentador recebeu uma crítica pelo modo como ele trata Ana Maria Braga.

Segundo a telespectadora, Andreoli nunca puxa a cadeira para a apresentadora matinal ao se sentar na mesa do café da manhã, visto por muitos como uma atitude de cavalheirismo.

Os fãs que assistem ‘Mais Você' perceberam que nesta segunda-feira (19 Felipe resolveu realizar a gentileza e se explicar.

“Ana Maria Braga, eu preciso puxar a cadeira para você”, começou Andreoli. Questionado por Ana Maria o motivo, ele respondeu. “Rede social, né? Uma moça me deu uma dura, [falou] ‘você nunca puxa a cadeira para Ana Maria’”, explicou.

A veterana pareceu surpresa com a atitude, e respondeu apenas um “Nossa, obrigada”. Em seguida, o jornalista continuou a justificativa, dizendo que nunca faz isso nos programas que participa. “Eu não puxei, porque às vezes a gente reveza”.

“É, eu puxo para você, você puxa para mim… É igualdade de condições”, defendeu Ana Maria. “Exatamente, quem está na frente, faz primeiro”, completou Andreoli. “Tudo bem, é assim mesmo”, tranquilizou a apresentadora.

Nas redes sociais, a nova atitude foi elogiada pelos fãs. “Felipe Andreoli foi muito educado puxando a cadeira para Ana Maria Braga”, escreveu uma usuária no Twitter.

Felipe Andreoli muito educado puxando a cadeira pra Ana Maria Braga 💌 #MaisVocê

Ana Maria fala sobre a importância de Vini Jr na luta contra o racismo: ‘exemplo de cidadão’

Mas, as notícias delicadas iniciaram após a apresentadora interromper o papo com Felipe Andreoli, para falar sobre a tragédia da escola em Cambé, no Paraná. Ana chamou o jornalista Cesar Tralli, que entrou ao vivo para falar sobre o acontecido, em que um rapaz de 21 anos invadiu uma escola e disparou contra os alunos. Uma aluna foi morta e outro, de 16 anos, foi baleado na cabeça.

Ao voltar para o set do Mais Você, Ana Maria e Felipe Andreoli voltaram a falar sobre os casos de racismo sofridos pelo Vini Jr., de apenas 23 anos, e uma matéria especial sobre o jogador foi transmitida, o apontando como um exemplo de “alegria, talento e superação”.

