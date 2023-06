Este foi look transparente de Jade Picon que fez internet enlouquecer: “Que poder!”

Mais uma vez Jade Picon parou a internet com cliques bem sensuais. Durante viagem pela Grécia acompanhada de Anitta, Juliette e Marina Sena, a atriz publicou no último domingo (18) um carrossel de fotos exibindo toda a sua beleza e olhar penetrante.

Na primeira imagem, Jade aparece com um look transparente vermelho, que cobre as pernas e os braços. Na sequência o destaque está em seus olhos azuis. A atriz também aproveitou para registrar toda a beleza do país.

Na legenda, ela escreveu: “day 8″ (dia oito). Confira as fotos:

Atriz não escapou dos comentários exaltando sua beleza

“A verdadeira musa da Grécia é ela, Jade”, escreveu uma seguidora. “Essa mulher é uma deusa grega! Olha essa beleza, é o puro poder mesmo”, disse outra. “Que coisa mais linda! Que poder”, destacou uma terceira.

Porém, nem todo mundo estava focado na beleza da jovem. “Por que as casas é tudo branca?”, questionou uma pessoa, curiosa com a arquitetura local.

Jade Picon diz que não beijou nenhuma boca brasileira durante viagem

No Twitter, Jade Picon disse para seus fãs e seguidores não acreditarem em notícias falsas e afirmou que não beijou nenhuma boca brasileira durante a viagem.

“das bocas que eu beijei nessa viagem nenhuma é brasileira :) mais uma vez meu nome envolvido em fake newsssss. to vivendo, to feliz e isso faz parte da vida que eu escolhi para mim, então nem abala a minha vibe, mas é sempre bom lembrar: não acreditem em nada na internet que não tenha prova concreta. FALAR QUALQUER UM FALA :) sai do brasil pra explorar coisas novas gente kkkk pelo amor!!”

das bocas que eu beijei nessa viagem nenhuma é brasileira :) mais uma vez meu nome envolvido em fake newsssss. to vivendo, to feliz e isso faz parte da vida que eu escolhi para mim, então nem abala a minha vibe, mas é sempre bom lembrar: não acreditem em nada na internet que não… — JADE PICON 🌪️ (@jadepicon) June 19, 2023

