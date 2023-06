Dança dos famosos: Não deu para o cantor Belo neste domingo, mas ele vai levar bailarina para shows

O cantor Belo ‘dançou’ (com duplo sentido) no programa Dança dos Famosos neste domingo e foi o eliminado na noite, neste domingo, no quadro do Domingão do Huck.

Considerado um dos favoritos pra disputar a grande final do programa, o pagodeiro não se deu muito bem com o ritmo da salsa, e apesar de ter sido elogiado pelos jurados, não conseguiu atingir a nota necessária para continuar no programa.

Mas o que chamou a atenção dos fãs do marido de Gracyane Barbosa foi o discurso emocionado e o anúncio de que sua parceira de dança será bailarina em seus shows.

“Eu quero agradecer de verdade, é tão difícil falar em um momento desses porque a Dança é tão transformadora, ela me trouxe tantos momentos especiais para a minha vida. De transformação não só profissional, mas comportamental. Mudou minha vida, de verdade”, disse, antes de tecer elogios a bailarina Camila, responsável por coreografar a apresentação da dupla no programa dominical. “A Camila é sensacional. Eu levo ela como minha amiga, vai estar na estrada comigo como minha bailarina, minha coreógrafa. Eu sou padrinho de casamento dela também”, afirmou.

PENHORA DE CACHÊ

A saída de Belo do programa do Huck se dá no mesmo final de semana em que a Justiça de São Paulo determinou a apreensão dos cachês e prêmios do cantor no programa Dança dos Famosos, da TV Globo, para pagar uma dívida milionária que o artista tem com o ex-jogador Denilson.

O jogador ganhou na Justiça há cerca de 20 anos uma indenização do cantor, hoje no valor aproximado de R$ 7 milhões, referente ao período em que Denílson gerenciava a banda de pagode Soweto, cujo líder era o Belo. Mas o cantor rompeu o contrato para começar sua carreira solo, em 2000, e Denílson o processou na Justiça e ganhou direito à indenização.