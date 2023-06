Chocolate com Pimenta: Zezé Di Camargo e Luciano mudam o destino de Dália

Chocolate com Pimenta Personagem de Carla Daniel terá final feliz na novela da Globo (Reprodução/Globo)

Que a família de Ana Francisca (Mariana Ximenes) termina a novela Chocolate com Pimenta feliz não é novidade, afinal, todos fazem parte do núcleo da protagonista, e com Dália (Carla Daniel) não será diferente. Mas um detalhe chama a atenção: a dupla Zezé Di Camargo e Luciano faz parte disso.

Na reta final da novela da Globo, a personagem, que é uma agregada dos moradores do sítio, encontra o seu verdadeiro amor e deixa a casa de dona Carmem (Laura Cardoso). O momento acontece depois dela passar anos lamentando que nunca encontrou sua alma gêmea.

Nos próximos capítulos de Chocolate com Pimenta, a dupla Zezé Di Camargo e Luciano aparece para interpretar a dupla sertaneja Casca e Cascudo, que chega ao sítio por acaso e acaba levando Dalila, que se mostra muito solícita durante o tempo que eles ficam hospedados na humilde residência da avó de Aninha.

Chocolate com Pimenta No final da novela, Dália parte com dupla sertaneja (Reprodução/Globo)

Na novela, Dalila se apaixona por Cascudo, que é interpretado pelo cantor Luciano. A paixão será imediata e correspondida, já que o músico não consegue tirar os olhos dela. Tudo fica ainda mais romântico, quando eles fazem um pequeno show ao redor de uma fogueira, como forma de agradecimento.

Todos também ficam impressionados quando Dalila começa a cantar, recebendo elogios da dupla sertaneja. Depois de um tempo, Cascudo se declara para a personagem de Chocolate com Pimenta e ela não resiste.

Sabendo que eles vão embora, a jovem se entrega ao amor e os dois se beijam. Na cena, o músico convida Dalila para partir com eles e ela aceita. Em seguida, ela comunica Carmem que encontrou seu grande amor e decidiu deixar o sítio, deixando a senhora preocupada, mas feliz com o destino escolhido por ela, mas Timóteo (Marcello Novaes) e Margarido (Osmar Prado) são resistentes e tentam convencê-la do contrário.

No final de Chocolate com Pimenta, Dalila mantém sua decisão de ir embora e recebe presentes de todos os moradores do sítio. Místico, Miguel (Caco Ciocler) abraça a personagem e diz que ela será muito feliz, pois finalmente encontrou alguém que tanto procurava.

