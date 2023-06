Bonner fora da Globo? Jornalista recusou proposta milionária para continuar no JN, segundo colunista

Mesmo com onda de demissões na Globo, William Bonner segue no comando do Jornal Nacional (Reprodução/Globo)

De acordo com informações do colunista do programa ‘A Tarde é Sua’, Alessandro Lo-Bianco, o jornalista e âncora do Jornal Nacional William Bonner já está com um pé fora da Rede Globo.

O contrato de Bonner acaba em agosto de 2024 e ele teria recusado uma nova proposta da emissora, de R$ 2,5 milhões, para renovar seu contrato com o canal e continuar à frente do JN, jornal que apresenta desde 1996.

O principal motivo da recusa do salário milionário, segundo o colunista, é que Bonner quer ficar mais próximo da família e tem intenções de morar fora do Brasil nos próximos anos. O jornalista também teria deixado claro que já não tem a mesma vitalidade para exercer a estressante função de comandar um jornal com a importância do Jornal Nacional e acredita que já seria hora de desacelerar seu ritmo de trabalho.

Atualmente Bonner comanda a bancada do jornal ao lado da jornalista Renata Vasconcelos, por isso surgiu um rumor de que ela assumiria a ‘cadeira de capitão’ do JN, mas outro nome começa a despontar nos bastidores como possível sucessora de William Bonner como âncora. Essa pessoa seria Renata Lo Preta, que comanda o Jornal da Globo, também da emissora.

Bonner e Renata se conhecem de longa data e estudaram na mesma época na Faculdade de jornalismo da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP). Os dois participaram como protagonistas de uma telenovela escrita por um dos alunos do curso.

“Graças a Deus, eu tenho absoluta certeza que não existe registro material disso, então eu estou tranquila contando essa história para vocês”, disse Renata durante participação do programa ‘Conversa com Bial’.