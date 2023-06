Belo x Denilson: cachê de ‘Dança dos Famosos’ é penhorado para divida com jogador de futebol

Belo foi o eliminado da ‘Dança dos Famosos’ deste domingo (18) e o cachê da sua participação será penhorado.

Segundo o site Splash, a Justiça de São Paulo determinou que o valor recebido por Belo como cachê para participar da competição deve ser penhorado para pagar dívidas com o ex-jogador Denilson.

Segundo Diego Garcia, colunista do UOL Esporte, todos os participantes do programa recebem um cachê de aproximadamente R$ 12 mil mensais, incluindo benefícios. Além disso, eles firmam um contrato de seis meses com a Rede Globo, que se encerra no fim de julho.

Mesmo eliminado da competição, Belo segue recebendo o cachê mensalmente, que pode varias de acordo com ações de merchandising.

Ainda segundo o texto, a decisão foi publicada na última sexta-feira (16) pelo juiz Carlo Melfi, da 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo.

Relembre a dívida

Denilson foi empresário do grupo Soweto, em que Belo era vocalista, na década de 2000. O cantor foi processado pelo ex-jogador em 2004 por quebra de contrato e condenado a pagar indenização.

“Se o Denilson quisesse, resolvia isso, mas é pessoal. Ele arruma um problema a cada hora. Era só ele aceitar as propostas de negociação desse valor, pois o que ele quer é o dobro. É discrepante querer R$ 9 milhões em um valor de R$ 4,9 milhões”, disse o advogado de defesa do cantor, Marcelo Passos, ao colunista Diego Garcia.

No início do mês, Denilson voltou a falar da polêmica durante podcast.

“Alguns valores estão invertidos. Essa história do Belo, que em vários momentos eu contei rindo, brincando, mas no fundo é um negócio sério. Porque fala muito do ser humano. Não posso quebrar um contrato com você, te dever um dinheiro, e você seguir uma vida normal. Como você coloca a cabeça no travesseiro? O negócio tomou uma proporção, e eu sinto que a proporção foi para o lado dos memes, e não é uma brincadeira. É algo sério”, disse o craque durante o podcast ‘Benja me mucho’.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

