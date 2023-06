Bebe Rexha aparece irreconhecível após ser atingida no rosto por celular durante show Imagem: reprodução Instagram (@beberexha)

Bebe Rexha, atingida por um celular durante um show neste último domingo (18) fez uma publicação nas redes sociais para mostrar como ficou seu rosto após o ocorrido.

No Instagram, a cantora escreveu “estou bem” e mostrou a ferida aberta após o aparelho atingir seu supercílio.

Imagens que circulam no Twitter mostram o momento em que aparelho é arremessado da plateia e atinge o rosto da cantora. O show acontecia em Nova York, Estados Unidos.

Ao ser atingida, Bebe se ajoelha no palco e sua equipe entra para prestar os primeiros socorros. Confira:

Bebe Rexha foi atingida por celular em show nos Estados Unidos.



pic.twitter.com/SOWrHefGpS — José Norberto Flesch (@jnflesch) June 19, 2023

Confira o vídeo publicado pela artista no TikTok de como ficou o machucado:

De acordo com página ‘QG do Pop’, o responsável por arremessar o celular seria um funcionário da casa onde Bebe estava se apresentando e foi deitado às 23h do domingo.

🚨 Homem que arremessou celular na cabeça de Bebe Rexha foi preso às 23:00 de ontem.



— Ele não era um fã, era um funcionário do local onde a cantora estava se apresentando.

pic.twitter.com/PBr3LXcp0G — QG do POP (@QGdoPOP) June 19, 2023

Nem a cantora e nem sua equipe se pronunciaram sobre o ocorrido. Segundo o site ‘Terra’, a apresentação faz parte da turnê Best F’n Night of My Life.

Bebe Rexha vem ao Brasil em setembro para se apresentar no festival ‘The Town’, em São Paulo.

No Twitter, muitos fãs comentaram a atitude

“não bastava ser boicotada pela gravadora, receber hate de graça mesmo sendo uma das poucas artistas que não é problematica e agora isso flesch. nós rexhars não aguentamos mais tanta injustiça!”, escreveu uma pessoa.

“o cara jogou o celular no rosto da bebe rexha no meio do show e ela levou 3 pontos por isso e quando os seguranças foram atrás dele ele tava lá rindo?????”, disse outra.

