Andressa Urach volta a ser atração de boate e confunde seguidores: “Tira casaco, bota casaco”

Andressa Urach deixou seus seguidores confusos neste fim de semana ao anunciar que estava voltando a ser atração de uma boate em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em postagem em seu Instagram, ela disse que estaria no Gruta Azul, casa de entretenimento adulto, que é a mesma em que ela trabalhou em 2021, quando disse que voltaria à prostituição.

“Eu avisei que eu mesmo contaria… estou voltando amanhã, sábado, para o @grutaazulclub.oficial. O melhor da vida passa por aqui! Espero vocês lá”, escreveu ela na postagem.

Recentemente, Andressa disse aos seus seguidores que voltou a frequentar uma igreja evangélica e, por questões religiosas, decidiu encerrar sua conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, e desistiu de apresentar o concurso Miss Bumbum 2023.

Depois disso, ela passou a fazer postagens em seu canal no YouTube, onde lê passagens bíblicas e fala sobre Deus com seus fãs. Nesse processo para uma postura mais “religiosa”, ela afirmou que entenderia se perdesse alguns seguidores, mas disse que era um processo necessário para que ela se reencontrasse e se restabelecesse na fé.

No entanto, ela anunciou que no sábado (17) era uma das atrações do Gruta Azul e seus seguidores ficaram confusos. Na publicação, muitos comentários citavam a indecisão constante de Andressa em ficar ou sair do universo de entretenimento adulto.

“Eu, ainda ontem, contando pro pessoal da igreja que ela tinha voltado pra igreja”, escreveu um seguidor, que também publicou um emoji de palhaço. “Fiaaaa ou você é da igreja ou da putaria… os dois juntos não dá !! Sem julgamentos né… só se decide”, destacou outro.

“Mulher como você é confusa, não sabe o que quer, você confunde seus seguidores, uma hora tá arrependida, depois volta para o mesmo caminho de novo, na minha opinião você precisa de um psiquiatra ou psicólogo”, destacou mais uma fã. “Que loucura! Bota casaco, tira casaco”, disse outra.

Os internautas também citaram que o ex-marido de Andressa, Thiago Lopes, fez bem em se separar dela em fevereiro passado e ficar com a guarda do filho do casal, Leon. Na época em que a ex-modelo trabalhou na mesma boate, ele chegou a chamar a polícia para tirá-la do local.

“Realmente essa mulher não pode ter a guarda do filho. Oscila muito de humor e personalidade, vai do 8 ao 80 em um piscar de olhos”. “No fundo o Thiago têm razão de TUDO”, escreveu outro fã. “A criança tem que ficar com pai mesmo”, ressaltou mais uma.

A ex-modelo não se pronunciou sobre a enxurrada de comentários criticando sua decisão de voltar a trabalhar na boate.

Aprovação em universidade

Na semana passada, Andressa compartilhou com seus seguidores que vai voltar a estudar. Em vídeo no seu canal do YouTube, ela contou que foi aprovada em uma universidade para cursar biomedicina.

“Acabei de ter uma notícia maravilhosa. Passei no vestibular para biomedicina. Em agosto, vou iniciar as aulas”, celebrou ela, que terá aulas presenciais em Porto Alegre (RS). “Vão ser quatro anos de muito estudo, esforço e empenho”.

Ela garantiu que dessa vez irá terminar o curso, já que nos últimos anos ela chegou a estudar enfermagem e estética e cosmética, mas acabou desistindo das aulas. “Não era o curso que eu deveria seguir”, justificou.

Fim do processo contra a Universal

No último dia 7 de junho, Andressa contou aos seus seguidores que desistiu do processo que movia contra a Igreja Universal. Ela afirmava que foi “abduzida”, sofreu “lavagem cerebral” para fazer doações que chegaram a R$ 2 milhões e queria o dinheiro de volta. No entanto, agora se desculpou com a instituição religiosa e abriu mão da ação, mesmo contrariando sua defesa.

“Eu vi que tem algumas pessoas me perguntando se eu voltei a frequentar a Igreja Universal. Eu acho que eu tinha falado para algumas pessoas próximas a mim que eu não iria falar sobre isso, mas eu acho que se a minha mágoa foi pública, se eu postei que estava magoada, cheguei a falar ‘obrigada por levar minha alma ao inferno’, por causa da mágoa, por causa do ressentimento que eu tinha, acho que o perdão também tem que ser público”, começou ela.

Em seguida, se desculpou com os representantes da igreja. “Quero pedir perdão à Igreja Universal, ao Bispo Macedo, à dona Cristiane, ao Bispo Renato, aos pastores e aos obreiros. O perdão liberta, e eu graças a Deus consegui perdoar a pessoa de quem eu tinha mágoa e estou em paz em todos os sentidos. Demorei quase três anos para conseguir perdoar, e finalmente perdoei. Meu coração está leve”, destacou ela.

Andressa destacou que a decisão foi tomada por ela, mesmo sem apoio do seu advogado que a defendia no processo. “Fiquei triste porque meu advogado ficou triste. Ele não concordou com a minha decisão. A minha mãe ainda nem sabe, provavelmente vai ficar sabendo nesse vídeo. Mas eu não precisava consultar ninguém. O único que eu poderia consultar era o Espírito Santo, que estava me incomodando a respeito disso. A audiência tinha sido marcada para dia 1º e começou a me dar uma inquietação muito grande”.

Andressa entrou com o processo em novembro de 2020, quando também dizia que sofreu perdas financeiras por ter sido demitida pela TV Record após deixar a igreja. Assim, queria que entidade lhe pagasse uma pensão mensal no valor de R$ 12 mil até que a ação seja julgada em definitivo.

De acordo com Rogério Gentili, colunista do UOL, a alegação de pobreza de Andressa foi negada pela Justiça e houve a determinação de que ela pague os R$ 14 mil em honorários aos advogados da Universal. Andressa recorreu argumentando que é “pobre” e não tem condições de arcar com os valores sem prejudicar o seu sustento e o da sua família.

Tal pedido foi novamente negado e, na decisão, a desembargadora Walda Pierro, relatora do processo, afirmou que a modelo possui um patrimônio declarado de mais de R$ 900 mil.

A Universal destacou, durante a defesa apresentada no processo, que a ex-modelo fez as doações de livre e espontânea vontade. “É evidente que tinha condições de discernir e poderia ter deixado de frequentar a igreja”, afirmou a igreja.

