Ana Maria fala sobre a importância de Vini Jr na luta contra o racismo: ‘exemplo de cidadão’

Esta segunda-feira, 19 de junho, começou agitada no Mais Você. Além de Louro Mané e Ana Maria Braga começando o matinal cantando samba, a apresentadora falou o seu pensamento do dia, que muitos devem concordar nesse período de frio: “A vida é feita de desafios. Um deles é sair da cama nessa friaca”.

Mas, as notícias delicadas iniciaram após a apresentadora interromper o papo com Felipe Andreoli, para falar sobre a tragédia da escola em Cambé, no Paraná. Ana chamou o jornalista Cesar Tralli, que entrou ao vivo para falar sobre o acontecido, em que um rapaz de 21 anos invadiu uma escola e disparou contra os alunos. Uma aluna foi morta e outro, de 16 anos, foi baleado na cabeça.

Ao voltar para o set do Mais Você, Ana Maria e Felipe Andreoli voltaram a falar sobre os casos de racismo sofridos pelo Vini Jr., de apenas 23 anos, e uma matéria especial sobre o jogador foi transmitida, o apontando como um exemplo de “alegria, talento e superação”.

Ao todo, foram 10 casos de racismo que o jogador brasileiro sofreu e após as diversas denúncias que fez para a Fifa, o jogador brasileiro foi convidado para se tornar o presidente do Comitê Antirracista da Fifa, segundo Andreoli.

“Muito bom isso. Mostra o lado humano desse moleque aí, ele é um exemplo de cidadão para qualquer um de nós. Com um olhar que tem com a sociedade. Papel fundamental”, comentou Ana Maria sobre Vini Jr.

“Como é bom ter um ídolo que te representa dentro e fora do campo, né? E o Vini é exatamente esse exemplo. Os caras continuam fazendo isso, porque ele reage, porque ele combate. Porque ele não admite”, completou Andreolli.

E Ana e Andreoli concordaram, por fim: “Que bom que a gente tem o Vinicius, que é um dos melhores jogadores, defendendo uma causa tão importante”.

