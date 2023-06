Adele recebe ódio e ameaças de alguns fãs por apoiar o Mês do Orgulho LGBTQ+

A cantora Adele se tornou uma das grandes vozes da música mundial. A cantora de 35 anos continua a quebrar recordes, mas também a dividir opiniões neste mês de junho, que é o Mês do Orgulho, quando as comunidades LGBTQ+ do mundo se unem e celebram a liberdade de serem elas mesmas.

As redes sociais, especialmente o Twitter, tornaram Adele um dos ‘trending topics’ mais comentados por grupos de fãs que fizeram questão de tornar visível a sua homofobia. A artista está recebendo mensagens de ódio e críticas de um grupo que ameaça deixar de segui-la por apoiar a comunidade LGBTQ+, coisa que a cantora fez questão de evidenciar até em suas roupas.

A cantora retornou a Las Vegas usando um vestido preto com uma faixa com as cores da bandeira LGBT como uma forma de apoiar a luta pelos direitos e abolir a desigualdade que as pessoas LGBTQIa+ sofrem.

Com essa simples atitude ela passou de ter 53,6M para 53,5 milhões de seguidores no Instagram, o que levanta questões sobre a falta de empatia. “Isso por causa dos milhares de seguidores que não concordam com ela ao apoiar a comunidade LGBTQ+. Adele não merece essas pessoas. Na verdade, eles estão fazendo um grande favor ao deixar o fandom. Adeus toxicidade”, disse uma internauta.

LEIA TAMBÉM: Shakira curaria o “coração partido” de Alejandro Sanz? A verdade sobre sua relação com Hamilton

Outros seguidores também expressaram suas opiniões: “Na publicação do Instagram da Adele, estão comentando Unfollow e outras coisas que não direi aqui, a onda de comentários ruins era de se esperar. Talvez Adele perca parte do seu público, mas o bom é que ela nunca vai deixar de apoiar aquilo que ela acredita ser certo”, “A ideia por trás do vestido que ela usou ontem à noite é que se pode criar todas as cores da bandeira do orgulho, misturando amarelo, azul e vermelho”, “Se os comentários de ódio contra Adele estão fortes hoje, eu não quero nem imaginar quando o especial for ao ar, vão crucificá-la. Deus nos ajude”, “Me causa muita tristeza ver tantos homofóbicos indignados na publicação da Adele. Além de serem idiotas, eles também vivem embaixo de uma pedra ou o que está acontecendo? Adele está quase tatuando “Eu amo os trolls” na testa. Como é que eles só descobriram agora que ela apoia a comunidade?” foram alguns dos comentários que a cantora recebeu