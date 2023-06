Sandra Bullock voltará aos filmes de ação: confessou que não gosta dos de romance

Nos anos 90, Sandra Bullock se tornou um ícone da grande tela ao protagonizar as mais memoráveis fitas de ação, como ‘Velocidade Máxima’, ao lado de Keanu Reeves. No entanto, foi ‘O Demolidor’ ao lado de Sylvester Stallone que marcaria sua carreira.

A fita catapultou as carreiras de muitas estrelas de Hollywood, tornando-se um clássico até hoje. Sylvester Stallone e Sandra Bullock tornaram-se a dupla perfeita e 30 anos depois poderiam voltar à ação em um novo filme.

Há alguns anos, Stallone confirmou que a sequência estava em processo, e agora Demolition Man 2 (O Demolidor 2) logo seria uma realidade. É claro que há grandes expectativas para esta continuação devido à nostalgia e ao carinho que os fãs têm por ela.

Stallone disse durante uma sessão de perguntas e respostas do Instagram que já está nas primeiras etapas de produção e afirmou: “Eu acho que está vindo. Estamos trabalhando nisso agora mesmo com a Warner Bros. e parece ótimo, então deve sair. Isso vai acontecer”.

Até agora, não foram revelados mais detalhes ou informações sobre o projeto, e é difícil dizer se o elenco original retornaria para a sua sequência, mas é um fato que Stallone está fazendo o possível para ter a sua coprotagonista Sandra Bullock. Atualmente, Demolition Man está disponível no Amazon Prime Video.

Sandra Bullock odia fazer comédias românticas?

Sandra Bullock é uma das mais talentosas e reconhecidas atrizes de Hollywood. Ela trabalhou com vários atores famosos (Keanu Reeves, Sylvester Stallone, Ryan Reynolds), explorou vários gêneros na indústria cinematográfica e finalmente se tornou uma rainha das comédias românticas devido a filmes de sucesso como Miss Simpatia.

No entanto, o gênero de comédias românticas é o que ela mais odeia. “Eu parei de fazê-las há quantos anos? São terríveis, são ruins e não são engraçadas”, disse Sandra Bullock em 2009 para The Age.

Ao comentar sobre seu então novo filme, ‘A Proposta’, ela compartilhou a ideia geral de como os personagens femininos não são bem escritos nas comédias românticas, no entanto defendeu: “Eu amo minha comédia demais para ‘bastardizá-la’ com... comédia romântica”.

Sandra Bullock e Ryan Reynolds (Reprodução)

Sandra defendeu A Proposta, um filme sobre duas pessoas que começam odiando-se, mas se apaixonam perdidamente após uma série de eventos malucos. O que se encaixa perfeitamente na descrição de uma comédia romântica, para a atriz não é. “O filme me lembra os filmes das décadas de 1930 e 1940, onde havia um cenário, uma história e era permitido o drama, e você não pode ter uma boa comédia sem drama”, disse após o lançamento.

Qual outros filmes Sandra Bullock fez?

Todos sabemos que Bullock é a rainha das “comédias românticas”, mas desde A Proposta ela não quis fazer mais nada do gênero. No entanto, ela nunca parou e, de fato, ganhou o Prêmio da Academia de Melhor Atriz por sua atuação no drama ‘Um Sonho Possível’.

Bullock optou por filmes de gêneros mais dramáticos ou com histórias profundas como ‘Tão Forte e Tão Perto’ (2013), ‘As Bem-Armadas’ (2013) e ‘Gravidade’ (2013). Ela também experimentou a plataforma exclusiva da Netflix como o suspense ‘Bird Box’ (2021) e ‘Imperdoável’. Em 2022 ela estreou ‘Cidade Perdida’, um filme que, embora tenha alguns elementos cômicos, para Bullock foi como zombar do gênero. ‘Trem-bala’ é sua última produção.