Rei Charles esquece desavenças e compartilha fotos raras com os príncipes William e Harry

Em uma nova postagem no Instagram em homenagem ao Dia dos Pais, o rei Charles III compartilhou uma série de fotos antigas que incluíam seus filhos, o príncipe William (40) e o príncipe Harry (38), bem como seu falecido pai, o príncipe Philip.

A legenda dizia: “Para os pais de todos os lugares, desejamos um Dia dos Pais especial hoje”.

A primeira foto foi tirada em Poundbury, Dorset, em 2016, quando o rei Charles (então príncipe Charles) e seu pai compareceram à inauguração de uma estátua da rainha Elizabeth, a rainha-mãe. Na foto, pai e filho aparecem sorrindo e conversando.

Enquanto isso, o rei Charles também incluiu uma foto tirada em 1997, quando seus filhos eram apenas adolescentes. Esta foto mostra o trio da realeza visitando Glenmuick na propriedade do Castelo de Balmoral.

Finalmente, a apresentação de slides incluiu uma foto da Rainha Camilla com seu pai, Bruce Shand, que faleceu em 2006.

O rei Charles perdeu o próprio pai em 2021, apenas um ano antes de sua mãe, a rainha Elizabeth II, falecer. Quando o príncipe Philip morreu aos 99 anos, ele se tornou o consorte real mais antigo da história mundial. Seu funeral ocorreu em 17 de abril de 2021, na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor.

Na época da morte do príncipe Philip, o rei Charles compartilhou um vídeo declaração, onde disse: “Meu querido papai era uma pessoa muito especial que, acima de tudo, acho que ficaria surpreso com a reação e as coisas tocantes que foram ditas sobre ele, e desse ponto de vista nós, minha família, somos profundamente gratos por tudo isso.”

