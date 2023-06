Pela quinta década, cantora Madonna entra na lista dos Hot 100 da Billboard

Anos passam, as modas mudam, mas a cantora Madonna sempre está na vanguarda da música e do entretenimento, não importa quando você ler isso. Mais uma vez, a “Material Girl” impôs um recorde no mercado musical ao entrar para um seletíssimo grupo de cantores que conseguiram a mesma façanha.

Graças à música “Popular”, interpretada em conjunto com os internacionais The Weeknd e Playboi Carti, a também produtora e empresária entrou na lista Billboard Hot 100 em cinco décadas diferentes.

5 décadas diferentes na lista Billboard Hot 100

De acordo com a informação do site Luminate e confirmada e compartilhada pelo próprio Billboard, o single “Popular” estreou na posição 43 com 10,1 milhões de streams, 2 milhões de reproduções nas rádios e 4.000 vendas apenas nos Estados Unidos na sua primeira semana, de 2 a 8 de junho.

Para compreender a magnitude do recente achado, é importante destacar que Madonna se juntou a Cher como as únicas mulheres na história com músicas que estrearam e entraram em cinco décadas consecutivas na lista de músicas, lembrando que, no caso desta última cantora, sua presença na lista abrange desde os anos 60 até os 2000, ao entrar nesse momento pelo super sucesso, "Believe".

Brenda Lee é outro dos artistas que apareceu no Hot 100 em cinco décadas diferentes, com a diferença de que suas estatísticas ocorreram em décadas diferentes e interrompidas, com músicas nos anos 50, 60 e 70, enquanto sua canção de Natal "Rockin 'Around the Christmas Tree" voltou para a importante lista em 2010 e 2020.

Os únicos artistas que estrearam músicas no Hot 100 em pelo menos cinco décadas foram Elvis Presley (seis), Cher, Michael Jackson, Elton John, Madonna, Paul McCartney, Smokey Robinson, os Rolling Stones, Santana, Frank Sinatra e Stevie Wonder (cinco cada um). A Billboard lembrou que Jackson e McCartney apareceram no Hot 100 em sete décadas diferentes, além de suas respectivas presenças como parte de grupos nos anos 60: Jackson com os Jackson 5, e McCartney com os Beatles.