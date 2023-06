‘Me sufocando’: A tentativa de feminicídio em Vai na Fé envolvendo Theo

Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Theo (Emílio Dantas) será acusado de mais um possível crime envolvendo uma personagem importante. Depois de ser denunciado por abuso sexual e também enfrentar uma separação turbulenta, o vilão da novela da Globo Essa foi a resposta de Tatá Werneck após ator Sergio Marone se definir ‘ecossexual’ pode ser acusado de feminicício.

Em cenas futuras, o crápula acaba piorando sua situação ao tentar enforcar Lumiar (Carolina Dieckmann), que começa a se envolver romanticamente com ele e decide deixá-lo dormir em sua casa. No entanto, a advogada acaba acordando com o vilão da trama tendo um surto e partindo para cima dela.

Vai na Fé: Lumiar vai quase morrer por causa de Theo (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Betty Faria surge com foto antiga de maiô aos 16 anos e surpreende com ‘detalhe inesperado’

Assustada, Lumiar resolve expulsar Theo de sua casa, mesmo ele alegando que estava fora de si e que não sabe o que de fato aconteceu. Sem dar muita conversa para o personagem de Emílio Dantas em Vai na Fé, ela decide que o melhor é ele ficar longe dela.

É desta forma que o pesadelo de Lumiar começa em Vai na Fé

Em uma conversa, o personagem de Emílio Dantas questiona: “Se você soubesse tudo o que eu fiz, você ainda me amaria?”. Sem entender muito, ela demora a responder, mas Theo fica cada vez mais agressivo com a advogada e exige uma resposta rápida.

Neste momento, a personagem vivida por Carolina Dieckmann chama o empresário de monstro e o vilão de Vai na Fé tapa a boca da advogada. Ele ainda sobe em cima dela e a imobiliza: “Me solta”, fala ela, desesperada.

Vai na Fé: Apaixonada, Lumiar sede aos encantos de Theo (Reprodução/Globo)

Na cena de violência, Theo vai conseguir tapar a boca de Lumiar, subir em cima da amante e agarrar com muita força, fazendo a advogada implorar para ele largar: “Você estava me sufocando. Achei que ia me matar!”, dispara a personagem de Carolina Dieckmann.

Depois, Theo mostra que está arrependido daquilo que fez e fica confuso: “Você estava me sufocando. Achei que ia me matar!”, diz Lumiar. Já Theo afirma que estava dormindo: “Não vi o que eu estava fazendo. Eu tive um pesadelo horrível”, justifica o vilão da novela das sete.

LEIA TAMBÉM: Essa foi a resposta de Tatá Werneck após ator Sergio Marone se definir ‘ecossexual’