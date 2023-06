Estes são os famosos brasileiros que não possuem redes sociais

Se manter longes das redes sociais não é uma tarefa fácil. Em tempos onde as pessoas estão conectadas há todo momento, ninguém quer perder as notícias ou as fofocas que acontecem pelo mundo, principalmente entre os famosos, não é mesmo?

E quando os próprios famosos se abstém de redes sociais e preferem ficar offline? Pois foi exatamente isso que as celebridades a seguir escolheram para a vida delas.

Confira a seguir os famosos brasileiros que não possuem redes sociais, de acordo com o gshow.

Adriana Esteves

Uma das maiores vilãs das telenovelas brasileiras, em 2021 a atriz revelou o motivo de não estar nas redes sociais.

“Não sei se um dia isso vai mudar, mas tenho receio, medo, acho que pode desenvolver um lado narcisista na pessoa, e eu não gostaria de alimentar esse meu bichinho. Eu prefiro me proteger”, revelou.

Tony Ramos

Outro ator renomado da dramaturgia que não possui redes sociais é Tony Ramos. Contudo, mesmo longe das redes, ele revelou que está sempre antenado em novidades tecnológicas.

“É que confunde-se isso à minha pessoa do ponto de vista de não ter rede social. Então as pessoas falam: ‘Esse cara está fora, não conhece, é um jurássico’. Não, ao contrário. É que não é do meu perfil falar do dia a dia da minha vida. Não vou fotografar um prato de comida e dizer que estou num restaurante. Não vai aqui uma crítica, vai apenas uma constatação que não é do meu perfil. Só isso”.

Wagner Moura

Wagner Moura é outro galã que prefere distância de redes sociais. Segundo o gshow, o ator inclusive alerta os fãs sobre perfis falsos que utilizam.

Marieta Severo

A icônica Dona Nenê de ‘A Grande Família’ é outra atriz que prefere não se estressar com a presença nas redes sociais.

