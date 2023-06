Chocolate com Pimenta: Esta será a última cena de Ana Francisca na novela

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca volta onde tudo começou (João Miguel Júnior/Globo)

O último capítulo de Chocolate com Pimenta está perto, afinal, a partir de segunda-feira (26), a Globo exibe no Edição especial a reprise de Mulheres de Areia. Mas, voltando à história de Walcyr Carrasco, a última cena será destinada à protagonista Ana Francisca (Mariana Ximenes), que retorna ao monte, onde jurou se vingar de todos que lhe fizeram algo mal.

Na última cena da novela da tarde, Aninha vai até onde tudo começou para fazer um novo juramento e também uma reflexão. Mais madura, a dona da fábrica de chocolates reconhece que a vingança não lhe trouxe nada de bom, apenas ódio e raiva.

Emocionada, ela acaba recebendo o espírito de Ludovico (Ary Fontoura), que se despede de vez dela, já que seu papel está cumprido: “Quero que você me prometa uma coisa: não mude nunca! Nunca deixe de ser a criatura repleta de amor que você é. Sabe, Aninha”, dirá o ricaço.

Antes de ir embora, o espírito do irmão de Jezebel (Elizabeth Savalla) diz que “o amor é a luz do mundo!” e pede para que a protagonista de Chocolate com Pimenta nunca se esqueça disso.

Na última cena da novela da Globo, Ana Francisca, que esá sozinha, mostra que entendeu o recado e promete que não vai mais querer o mal para ninguém e diz que enterrou este sentimento e os momentos tristes que viveu durante a juventude, quando ela foi humilhada pelos seus inimigos.

Depois deste momento, Danilo (Murilo Benício) chega ao monte com Tônico (Guilherme Vieira), o filho mais velho e uma menininha, fruto do relacionamento entre eles, encerrando a vida feliz de Ana Francisca.

