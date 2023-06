Vai na Fé: Depois da gravidez falsa, Guiga vai quebrar a cara na novela das sete

A gravidez falsa de Guiga (Mel Maia) em Vai na Fé está com os dias contados, já que a influenciadora digital vai acabar virando mãe de verdade. Em cenas que vão ao ar no sábado (24), ela começa a sentir alguns enjoos frequentes e decide comprar um teste para comprovar.

A notícia vai cair como uma bomba, afinal, este era só um plano para acabar com o namoro de Yuri (Jean Paulo Campos) e Vini (Guthierry Sotero). Mas, depois de descobrir que realmente espera um filho, a jovem vai chamar o estudante de Direito para conversar, deixando ele chocado e ainda mais perdido.

Vai na Fé: Guiga recebe os pais de Yuri para um jantar e pede para o jovem mudar de casa (João Miguel Júnior/Globo)

Com o teste de farmácia nas mãos e o resultado dando positivo, ela chama Yuri para ir até a sua casa, onde eles conversam sobre o bebê e o futuro. Na cena de Vai na Fé, Guiga explica que se sentiu mal e precisou saber o motivo: “Não entendi. É óbvio que ia dar positivo. Você está grávida desde o ano passado”, afirma o jovem.

Porém, será neste momento que o estudante de Direito descobre tudo sobre a influenciadora digital. Na cena, ele percebe que tudo não passou de um plano para acabar com o seu relacionamento, já que ela se sentiu trocada por Vini.

LEIA TAMBÉM:

“Na verdade, certeza, certeza mesmo eu só fui ter agora”, afirma Guiga, que conhece o outro lado de Yuri: “Você mentiu pra mim esse tempo todo?”, questiona o rapaz, que fica revoltado.

Vai na Fé: Yuri revela aos pais que Guiga espera um filho e também que vive um outro relacionamento (Fábio Rocha/Globo)

Com seu mundo desmoronando, a influenciadora de Vai na Fé diz que não tinha total certeza da gravidez, mas que tinha sentido os enjoos antes. Nessa hora, a ficha do rapaz cai e ele percebe que tudo serviu para que ele terminasse o namoro: “Claro que podia! Você só falou isso pra ferrar meu namoro com o Vini”.

Sem escapatória, Guiga conta a verdade para Yuri e diz que agora não é mentira e um teste prova que ela está realmente esperando um bebê. Porém, o personagem de Jean Paulo Campos em Vai na Fé não dá bola e decide abandonar a influenciadora digital, que fica sem chão.

LEIA TAMBÉM: