Rafaella Santos, irmã de Neymar, tem vida sexual exposta em podcast; entenda

Após terminar o namoro com Gabigol, Rafaella Santos, a irmã de Neymar, teve sua vida sexual exposta durante uma entrevista para o “PodCats”, podcast apresentado por Camilla Loures e Lucas Guimarães. Nela, a influenciadora chegou a revelar muita coisa, inclusive que já beijou mulheres.

Tudo aconteceu quando Lucas perguntou se ela já tinha ficado com alguma mulher, brincando que a resposta seria para uma amiga. Neste momento, a irmã do jogador de futebol ficou envergonhada, mas não fugiu da questão: “Meu Deus... Meu pai vai me matar. Ai, selvagem. Gosto de ser inesquecível”, respondeu Rafa, que acabou rindo da situação.

Porém, antes de responder a influenciadora digital perguntou se poderia ligar para o pai: “Deixa eu ver se ele não me bloqueou. Pai, é só um marketing”. Mas, logo, ela abriu o jogo e confirmou, mandando um “já” para Lucas Guimarães, que também desejou saber quantas, mas ficou sem resposta.

O influenciador digital foi mais longe e perguntou qual a posição favorita de Rafaella Santos na hora do sexo, mas a irmã de Neymar Jr disse que essa resposta não seria dada. Ela ainda disse que o lugar mais fora do comum que transou foi em um avião.

A irmã de Neymar respondeu se gosta de uma relação mais “amorzinho” ou “selvagem”, ao ser questionada sobre o que gosta de ouvir na hora H: “Que meu amor o quê”.

Rafaella ligou para o pai no meio do podcast

Durante a entrevista, a irmã de Neymar ligou mesmo para o pai, que fez um pedido ao ser questionado se ele estava ouvindo: “Eu escutei, Rafaella, escutei tudo... Você pode mentir de vez em quando , tá? Não precisa contar a verdade não. Ou então omita, filha. Tem coisa que eu não preciso saber”, disse ele.

