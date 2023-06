‘Pensei que tinha morrido’: Sem querer, Laura Cardoso dá um susto em seus fãs

Aos 95 anos, Laura Cardoso apareceu nas trends do Twitter e chocou os fãs, que pensaram que a veterana das novelas, que interpreta dona Carmem na reprise de Chocolate com Pimenta, tinha morrido, mas ela estava apenas conversando com Maria Beltrão, no matinal É de Casa.

Na rede social, alguns seguidores falaram sobre o susto que levaram na manhã deste sábado (17): “Vão se lascar colocando a dona Laura Cardoso nas trends. Quase empacotei agora”, escreveu um perfil. Um outro disse que ficou triste por pensar o pior ao saber que a famosa estava nos assuntos mais comentados do momento.

Por um segundo meu coração parou pensando que a lenda Laura Cardoso teria ido de arrasta pra cima. — Fernanda Fernandes (@sspfcfernanda) June 17, 2023

Mas, para alegria dos fãs, Laura Cardoso está bem e recebeu a apresentadora do É de Casa em sua residência para falar sobre a vida e sua carreira na televisão. Na conversa, a veterana disse que parte do sucesso é que ela “nunca disse não para uma personagem”.

Aos 95 anos, Laura garante que segue estudando sobre a carreira: “Eu quero fazer as coisas perfeitas. Estou sempre estudando muito, lendo muito.”, disse a famosa, que vibrou ao ganhar um chocolate de Maria Beltrão.

Salve Laura Cardoso, mulher maravilhosa. https://t.co/62jpDkQEAq — Leonina Mina Esquerdista (@a_esquerdinha) June 17, 2023

Além de Chocolate com Pimenta, Laura Cardoso está na reprise de “Mulheres de Areia”, novela que volta às tardes da TV Globo, após 30 anos da exibição original. Na novela, que vai substituir a trama de Walcyr Carrasco, a veterana interpretou Isaura, mãe das gêmeas Ruth e Raquel, vividas por Glória Pires, que está em Terra e Paixão.

Além do susto, os fãs que acompanharam a entrevista celebraram a carreira e a vida de Laura. No Twitter, anônimos destacaram que ela é uma das divas da TV e da cultura brasileira: “Laura Cardoso é um cristalzinho, essa simpatia dela me deixa toda desmontada, me quebra. Que mulher maravilhosa”, elogiou um admirador do trabalho da veterana.

Que susto! Vi Laura Cardoso nos trends e pensei que ela tinha morrido. pic.twitter.com/KqyZDvFtjd — Viciado em clonazepam (@clonazepamvicio) June 17, 2023

